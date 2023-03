“Errori nel parto”: ostetrica condannata a pagare 500.000€ all’Asst/ Alla famiglia…

Cinquecento mila euro all’Asst della Franciacorta. La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato un’ostetrica dell’ospedale di Chiari nel Bresciano a pagare il 30% di quanto la stessa azienda sanitaria ha pagato come risarcimento alla famiglia del bambino, nato nel 2018 con gravi patologie derivate dal parto. I genitori del piccolo hanno ottenuto un indennizzo di 1.659.434 euro, come spiega il Corriere della Sera, corrispondente al risarcimento del danno biologico pari a 1.550.000 euro e delle spese legali di 109.434 euro.

La sentenza di fatto dichiara innocente la ginecologa di turno, la quale – secondo i giudici – avrebbe dovuto essere avvisata dall’ostetrica del peggioramento della situazione. Come si legge ancora nella sentenza, la donna avrebbe interpretato in modo non corretto il tracciato cardiotocografico con conseguenti errori e “omissioni gravemente colpose dalle quali è derivato il danno permanente al nascituro”.

Asst Franciacorta, l’errore dell’ostetrica e il risarcimento

Il caso risale al 2015 nel presidio ospedaliero di Chiari. Durante il parto, il bambino è rimasto a lungo senza ossigeno, situazione che lo ha portato ad una paralisi celebrale. Tre anni più tardi, l’Asst ha sottoscritto con i genitori del minore un atto di transazione del sinistro, approvato da Giudice Tutelare, nel quale si impegnava a corrispondere 1 milione e mezzo di euro alla famiglia (che nel frattempo ha ritirato la querela nei confronti dei due sanitari). Dopo il pagamento, è partita però un’ulteriore querela, dell’azienda alla Corte dei Conti. Quest’ultima ha citato in giudizio la ginecologa e l’ostetrica di turno. IMMAGINI AUGURI GIORNATA DELLA DONNA 2023/ Foto e frasi 8 marzo: "farfalle libere" Dopo svariate perizie, la sezione giurisdizionale ha optato per l’assoluzione della ginecologa e la condanna dell’ostetrica, che dovrà pagare cinquecento mila euro. Quel giorno, secondo i giudici, a partire dalle 21 il tracciato dell’attività cardiaca fetale presentava una frequenza di categoria II, che può evolvere in una sofferenza del feto, come spiega il Corriere della Sera. “È quindi evidente che l’ostetrica, errando in modo macroscopico nella lettura del tracciato ctg definito chiaro da tutti i consulenti, non si è accorta del peggioramento delle condizioni del feto ed ha omesso di avvertire la ginecologa, come previsto dal protocollo e dalle normativa sanitaria” si legge nella sentenza.

