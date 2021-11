Ersilia Vaudo, chi è l’astrofisica ESA/ “Affascinata dal sapere di più e dal conoscere altro”

Chi è Ersilia Vaudo Scarpetta?

Ersilia Vaudo Scarpetta è un’astrofisica, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il suo presente sfavillante lo deve ad un passato tormentato. L’adolescenza, infatti, non è stata una fase facile per Ersilia Vaudo che però ha trovato la sua vera identità e dimensione.“All’epoca ero appassionata di Filosofia e Letteratura, ma sentivo il bisogno di spostare il baricentro fuori da me stessa. Per questo poi mi sono dedicata alla Cosmologia, per accedere alla dimensione dell’universo, un universo apparentemente indifferente a me, ma che mi consentiva di pormi delle domande, di sapere di più, di conoscere altro”, le sue parole rilasciata in un’interessante intervista a Vanity Fair.

La celebre astrofisica è sostanzialmente simbolo e ed esempio di come una donna possa avvicinarsi alla scienza, anche nei rami più complessi, senza necessariamente focalizzarsi in analisi numeriche, ma estrapolandone l’essenza più romantica.

Ersilia Vaudo Scarpetta e il legame con il sud Italia: “A Gaeta vissuto infanzia libera”

Ersilia Vaudo Scarpetta vive a Parigi da trent’anni, per quattro anni è stata anche in America, a Washington DC dove ha collaborato con l’ufficio dell’ESA, occupandosi prevalentemente delle relazioni con la NASA. Suo marito si chiama Stefano, sono genitori di Francesco e Caterina, che oggi studiano all’estero e che hanno da poco superato i vent’anni.

L’astrofisica va orgogliosa delle sue origini meridionali e quando ne parla le brillano gli occhi: “Sono nata e cresciuta in una piccola città sul mare, Gaeta, dove ho avuto il privilegio di poter vivere un’infanzia leggera e libera, di giochi sulla spiaggia, giri in bicicletta e ginocchia sbucciate“, ha raccontato. Sappiamo inoltre che è molto appassionata al basket, ai viaggi, alla matematica e agli epistolari. Insomma Ersilia è una persona a cui gli interessi non mancano.

