Erwin, chi è il cantante rivelazione di Battiti Live 2022?/ Capodanno strizza l’occhio alla generazione Z

Di Erwin si sa ancora poco, che rivedremo a Capodanno in musica, se non che è stato il cantante rivelazione dell’edizione 2022 di Battiti Live, insieme al fior fiore del panorama musicale contemporaneo, con nomi del calibro di Marco Mengoni, Achille Lauro, Elodie, Morgan e Fedez. I0l giovane cantante si è dimostrato all’altezza dei colleghi più celebri, facendosi apprezzare per le sue doti canore e il contenuto dei suoi brani. Non si conosce ancora il suo vero nome o la data di nascita, ma sta di fatto che il suo ultimo brano dal titolo “Se fossi il mare” è stata una delle hit più ballate dell’ultima estate. Su di lui ha scommesso la Capital Records (leggi Universal Music Italy) che lo ha messo sotto contratto.

Chi è Erwin? Un mistero tutto da scoprire

Ma chi è Erwin? Andiamo a scoprire meglio questo giovane fenomeno del pop che strizza l’occhio alla generazione Z della musica pop. Come abbiamo detto la sua prima apparizione risale all’estate scorsa nel cast di Battiti Live, la trasmissione condotta dal duo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Non si può dire che Erwin non si sia fatto notare, catturando da subito l’attenzione per il suo modo nuovo e ritmico di cantare. Il suo stile si inquadra nelle nuove leve del cantautorato italiano, dove si esprime al meglio con il suo modo di cantare fresco e innovativo.

Erwin è ancora un mistero tutto da scoprire. Nemmeno il gossip intorno a lui ci ha ancora regalato qualche curiosità sul suo personaggio o sulla sua vita privata avvolta nel massimo riserbo. Non si sa nemmeno come si chiama, figuriamoci se ha una fidanzata. Al momento non è dato sapere se è impegnato o single. Al pari della sua vita, ancora del tutto sconosciuta, anche sulla carriera di Erwin c’è ben poco da aggiungere, se non ribadire la sua partecipazione a Battiti Live 2022 dove si è presentato per la prima volta e il suo ultimo singolo “Se fossi il mare”, uno dei tormentoni dell’ultima estate. C’è dunque grande curiosità di vederlo ancora una volta all’opra in Capodanno in musica dove avrà l’opportunità di esprimersi ad altissimo livello.

