Erwin/ La confessione: “Ecco dove trovo le parole per le mie canzoni”

Erwin si prende il palcoscenico di Battiti Live 2022 dove porterà stasera, 26 luglio 2022, la canzone Se fossi il mare che sta spopolando sulle radio. Il giovane artista ha dimostrato di essere molto bravo e dunque di avere tutte le possibilità per spopolare negli anni a divenire. Intanto sui social network sta dimostrando di essere una persona molto profonda come abbiamo capito anche da un recente post su Instagram dove ha svelato alcuni dei suoi segreti legati al mondo della musica. Il ragazzo ha specificato: “Spesso è nel cielo in cui mi rifugio per trovare le parole giuste per una mia nuova canzone. Lo guardo e mi risponde con delle frasi nascoste tra le nuvole. È ora arrivato il momento di mettersi un po’ col naso all’insù”. Dunque con queste frasi specifica anche la volontà di iniziare un nuovo lavoro, con il pubblico che aspetta di vedere cosa accadrà.

Elisabetta Gregoraci "Alvaro Soleil", gaffe in diretta e pioggia di critiche/ "Impara l'anno prossimo"

Erwin, il successo con “Se fossi il mare”

Erwin è una delle nuove scoperte dello scenario musicale pop italiano. Il giovane cantante, il cui nome di battesimo è Virginio e di cui si sa ancora poco della sua sfera personale, avrà occasione di farsi conoscere al grande pubblico televisivo solcando il palco di Gallipoli di Cornetto Battiti Live. Il brano che gli ha regalato grande visibilità è certamente Se fossi il mare. Il testo di questa canzone è stato scritto da Davide Cova, Stefano Galli, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende. Il video è stato diretto da Alessandro Maiorano e include la partecipazione della ballerina Alessia Polignano. La Universal Music Italy e la sua suddivisione, Capital Records, in precedenza conosciuta come Polydor, ci ha creduto fortemente e gli ha voluto dare l’occasione di presentarla a Radio Norba dove Erwin è stato recentemente ospite appositamente per potersi presentare e per parlare del significato del testo di Se fossi il mare.

Baby K/ Perché in Bolero manca l'intro:"Yo Baby k"? Le dichiarazioni

Prima del successo, Erwin…

Prima di arrivare al successo generato da questa canzone, Erwin aveva già pubblicato tre singoli: Diamante grezzo nel 2018, Capolinea nel 2020 e Mappamondo nel 2021. Anche i videoclip di Mappamondo e di Capolinea hanno ottenuto moltissime visualizzazioni. Erwin incarna il genere di musica pop che piace molto ai giovani e giovanissimi, testi semplici e diretti, frasi che si ricordano facilmente per trovarsi a cantarle con gli amici. La base musicale deve essere piacevole ed orecchiabile ma non preponderante. E’ il pop melodico italiano.

Il video di Se fossi il mare di Erwin

Ballerini Battiti Live 2022: da Amici a Gallipoli/ Tutti pazzi per Nunzio, Christian, Cosmary e Martina

© RIPRODUZIONE RISERVATA