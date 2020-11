Esa Abrate/ Dopo il no di Giulia, arriva quello del produttore? (Amici 2020)

Esa Abrate ad Amici 2020 deluso dal no del produttore ospite oggi?

Esa Abrate sfiora il sogno di vedere prodotto un suo inedito ma non lo raggiunge in questo pomeridiano di Amici 2020. Le anticipazioni sul cantante di colore di questa edizione del programma rivelano che il suo modo di cantare è interessante ma non al punto da convincere Michele Canova, produttore in collegamento oggi per commentare le proposte dei ragazzi, a lavorare con lui. Alla fine il produttore sceglierà Leonardo lasciando Ebra con un pugno di mosche perché non riesce ad esprimere al meglio il suo timbro e perché canta canzoni troppo vintage che non gli permettono di andare avanti. Un suo inedito lo ha colpito ma per ora il suo è un no. Secondo le anticipazioni ci sarà modo per il cantante di vedere riconfermata la sua presenza nella scuola e quindi la sua maglia ma quello di oggi potrebbe essere un duro colpo per lui.

Esa Abrate riceve il no di Giulia dopo la sua dichiarazione d’amore..

Il rifiuto del produttore ad Amici 2020 arriverà dopo quello di Giulia, la ballerina pazza di Sebastian Melo. Proprio in questa settimana, spinto da Rosa e da altri amici, ha deciso di rivelare a Giulia i suoi sentimenti confessandole che quando la abbraccia e le sta vicino quello che prova non è semplice affetto. Giulia ha ascoltato in religioso silenzio ma alla fine ha ammesso di non corrispondere i suoi sentimenti e di essere anche un po’ bloccata per via di quello che lui ha detto. Adesso se deve abbracciarlo o se deve parlare con lui pensa sempre che Esa voglia qualcosa di più e questo la frena. Davvero in pochi giorni il cantante dovrà rinunciare alla sua amica e a vedere pubblicato il suo singolo?



