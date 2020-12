Esa Abrate/ “Mio padre è il mio eroe, con mia madre non ho parlato…” (Amici 20)

Esa Ambrate lavora al suo inedito “Nato due vlte” nel corso della puntata del daytime in onda il 15 dicembre e si lascia andare ad una serie di confessioni inedite sulla sua vita privata. Dopo aver parlato della difficile infanzia vissuta per la morte prematura della mamma biologica, Esa si è concentrato sui genitori adottivi che gli hanno dato la possibilità di nascere una seconda volta. Rileggendo il testo di Nato due volte di cui ha anche modificato alcune parti, Esa parla della mamma adottiva con cui ha avuto diversi scontri. Il cantante di Amici 20 confessa di non aver parlato con lei per diversi giorni anche se, ammette, di non ricordare il motivo. Esa, inltre, riconosce di avere un carattere molto simile a quello della madre ed è questo, probabilmente, il motivo che li porta a scontrarsi.

Esa Ambrate, il rapporto con i genitori adottivi

Pur portando sempre nel cuore il ricordo della mamma biologica, Esa Ambrate non smetterà mai di ringraziare i genitori adottivi che gli hanno dato la possibilità di avere un futuro. “Penso a mia mamma adottiva che ha dovuto sopportare tante cose. Lei, molto più di mio padre, è sempre stata la persona con cui ho litigato di più, ma è sempre stata lei a darmi una seconda possibilità. Abbiamo avuto una forte discussione, non ci siamo parlati per due settimane e, poi, un giorno, dopo avermi preparato il pranzo, mi ha abbracciato senza dirmi niente ed è stata la cosa più bella”, confessa davanti alle telecamere di Amici 20. “Lei è come me: non è una tenerona, si emoziona poco e se si emoziona si chiude in uno sgabazzino“, aggiunge. Poi si lascia andare anche a parole speciali sul papà. “Mio padre è stato un mago, lo vedo come un erore. Ho molta stima di lui anche se non glielo dimostro“, conclude.





