Esa Abrate è pronto a spaccare ad Amici 2020? Da una parte sì ma dall’altra teme il peggio. Il cantante ha già provato sabato scorso l’emozione di avere un produttore pronto a dire la sua sulle canzoni che ha scritto e che ha nel suo bagaglio che ha presentato ad Amici ma ha vissuto anche la delusione di sentirsi dire di no. In questi giorni Esa ha scoperto che anche oggi pomeriggio ci sarà l’occasione di farsi di nuovo avanti, questa volta con un altro produttore, per scoprire se i suoi inediti siano piaciuti oppure no. La risposta sarà positiva anche se nell’ultimo pomeridiano che abbiamo visto su Italia1 il cantante non lo sapeva ancora. Esa è finito in crisi all’annuncio di essere di nuovo risentito oggi pomeriggio ad Amici 2020 e si è sfogato con i suoi compagni convinto che quello di oggi sia un appuntamento fondamentale.

Esa Abrate, nuova occasione ad Amici 2020? Lui va in crisi e…

Esa Abrate ad Amici 2020 è convinto di giocarsi l’occasione della vita e tutto perché oggi pomeriggio quando il produttore dirà la sua sui suoi inediti dovrà fare i conti con la realtà: se anche lui dirà di no questo vuol dire solo una cosa ovvero che forse la musica non è la sua strada. Dalla sua parte si è schierato subito Sangiovanni che fa notare all’amico che non è proprio così facile, non è un discorso che si può rendere così semplice, se avrà un altro no dovrà solo andare avanti fino a quando non troverà la sua strada. Esa non sembra molto tranquillo a riguardo perché già ha vissuto il primo no a favore di Leonardo La Macchia, succederà lo stesso anche oggi? Le anticipazioni rivelano proprio di no ma…



© RIPRODUZIONE RISERVATA