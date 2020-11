Esa innamorato di Giulia ad Amici: “Non sei una sorella per me”/ Lei: “Sto bene così”

Nella scuola di Amici 20 cominciano a nascere le prime simpatie. Esa, in particolare, si è confidato con Leonardo e Aka7seven confessando di aver un interesse per la ballerina Giulia. Titubante nel dichiararsi per paura di rovinare l’amicizia che è nata con Giulia, Esa, su consiglio dei compagni, decide di dichiararsi e mettere Giulia davanti ad una scelta. Anche Rosa spinge il cantante a dichiararsi per non avere rimpianti. Esa, così, decide di seguire il proprio cuore svelando i propri sentimenti a Giulia. “Il nostro è un rapporto molto vero. Ti voglio molto bene. Questo discorso non te l’ho fatto prima perchè mi mette un po’ ansia“, ammette Esa che poi aggiunge come, negli ultimi giorni, i suoi sentimenti siano cambiati. “Per me è di più di un’amicizia”, ammette il cantautore durante il daytime di Amici 20.

ESA SI DICHIARA A GIULIA: LA BALLERINA DI AMICI 20 FRENA

Sono bastati pochi giorni di convivenza nella scuola di Amici 20 per far nascere le prime simpatie. Esa non nasconde i propri sentimenti per Giulia che invece ha un atteggiamento più frenato. “Tu per me non sei una sorella. Ho cercato di fartelo capire, ma tu non l’hai capito perchè sei ingenua, ma questo è il bello di te e ho dovuto fare questo discorso imbarazzantissimo”, aggiunge Esa. “Non voglio rovinare il nostro rapporto. Io sto bene così e quando voglio darti un bacio o un abbraccio non voglio essere fraintesa e farti capire altro”, risponde Giulia. “Io però sono strana. Magari oggi è no e domani potrebbe diventare sì”, aggiunge Giulia. Esa, da parte sua, dà alla ballerina tutto il tempo per pensarci seriamente.



