Esaltazione della Santa Croce/ Il 14 settembre si celebra il ritrovamento della Croce

Il 14 settembre si celebra l’Esaltazione della Santa Croce, una data significativa per la Chiesa Cattolica, ma anche per quella Protestante e per la Chiesa Ortodossa. Si tratta del giorno in cui si ricorda il ritrovamento della vera Croce su cui morì Gesù. Dal punto di vista storico le fonti sono abbastanza incerte su come sia avvenuto il ritrovamento, dato che per alcuni la vera Croce è comparsa dopo la rimozione di un vecchio tempio pagano, mentre per altri l’anno di riferimento è il 320 d.C. e il giorno esatto 14 settembre. In questa data si racconta che la madre dell’imperatore Costantino, Santa Elena, si imbatte nei resti della Croce e lo annuncia al mondo cristiano.

Successivamente si darà inizio alla costruzione della chiesa del Santo Sepolcro sul Golgota, con la successiva consacrazione che avverrà nel 335. Parte della Croce fu portata al Roma, e custodita nella chiesa della Santa Croce, e mentre l’altra metà rimase a Gerusalemme fino a quando nel 614 non fu trafugata dai Persiani. Questo evento contribuì a rendere la festività molto sentita per il mondo religioso occidentale e in particolare in oriente viene considerata al livello della Pasqua. La Croce fu finalmente riportata a Gerusalemme dall’imperatore Eraclio nel 628, in modo trionfale. Nei secoli, il culto della reliquia divenne sempre più sentito in tutto il mondo cristiano, spingendo il secondo concilio di Nicea nel 787 ad intervenire al fine di limitare le diverse forme di idolatrie sui resti della vera Croce. Questo evento indica quale sia la reale importanza per il mondo cristiano, dato che nell’Esaltazione della Santa Croce si combina un momento per commemorare il sacrifico di Gesù, ma anche il percorso che ogni cristiano deve compiere nella propria vita. Infatti si dovrà essere capaci di sopportare sofferenze e supplizi, senza vacillare e abbattersi come è stato affrontata la crocifissione da parte di Cristo, per ottenere la redenzione di tutto il genere umano.

Esaltazione della Santa Croce, dove si festeggia

Inizialmente per l’Esaltazione della Santa Croce venivano festeggiati sia il ritrovamento della reliquia, sia il suo recupero da parte dell’imperatore Eraclio, con due date a maggio e a settembre. Nel 1963 la commemorazione della croce è stata unifica nella festività dell’Esaltazione della Santa Croce, che viene ricordata da tutto il mondo cattolico il 14 settembre. In suo onore sono diverse le feste che si svolgono in tutto il mondo. In alcune città si esegue una processione per le vie seguendo la reliquia con una commemorazione finale che avviene con una messa, mentre in altre località, si rispetta la tradizione del culto medievale proveniente da una delle prima chiese del culto, a Lucca, e che richiede un omaggio che viene effettuato ai piedi della reliquia da parte del credente.

La città di Lucca è il luogo in cui si vive con particolare enfasi la festività dell’Esaltazione della Santa Croce, una realtà collegata al culto millenario del Volto Santo di Lucca. Una città Toscana dal fascino unico, in cui si combina storia, tradizione e uno spirito moderno. Ciò che subito affascina chi vi si reca è la cinta muraria di epoca medievale che la circonda, perfettamente mantenuta e integra. Inoltre camminando per le strette vie della città si percepisce un’aria magica quasi come se si ritornasse indietro nel tempo. Le vie appaiono disegnate in modo perfetto, inoltrandosi nelle bellissime piazze storiche con edifici storici e dall’eleganza architettonica su cui improvvisamente spiccare le torri imponenti come quella Giunigi, quella Orsetti, dei Santini e dell’Orologio.

Gli altri Beati di oggi

il 14 settembre oltre all’Esaltazione della Santa Croce, vengono ricordati anche i seguenti Santi e Beati: Sant’Alberto di Gerusalemme; San Crescenzo di Roma; San Gabriele; Santa Notburga di Eden; Beati Antonio Rondon; Beato Giovanni Caccia da Novara e Beato Raimondo da Moncada.



© RIPRODUZIONE RISERVATA