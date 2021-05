Esame avvocati, Cartabia “Ha prevalso il desiderio dei ragazzi”/ Prima prova: la data

Alla fine ha prevalso il desiderio dei ragazzi per quanto riguarda l’esame degli avvocati 2020. Lo ha annunciato poco fa la ministra della giustizia, Marta Cartabia, augurando da remoto il suo personalissimo in bocca al lupo alle sottocommissioni che da oggi dovranno iniziare ad esaminare i candidati per l’esame di Stato che abiliterà la professione forense. Ringraziando anche i dipartimento del Ministero, la Guardasigilli ha spiegato: “Ha prevalso su tutto il desiderio di mettere i ragazzi, in condizione di poter fare l’esame, rinviato da dicembre a causa della pandemia”.

“Quanto avvenuto per arrivare all’avvio delle prove – ha aggiunto – con un decreto-legge convertito in poco più di un mese dal Parlamento, è paradigmatico di un modo di vivere la politica, che è quello che vorremmo portare avanti in tutte le azioni: essere sempre orientati verso la migliore soluzione praticabile nelle condizioni date”. Il nuovo esame per divenire avvocati è stato rivoluzionato a causa della pandemia di covid, e si è deciso di introdurre una prova orale su un quesito pratico-applicativo, che va a sostituire le tradizioni e precedenti tre prove scritte.

ESAME AVVOCATI, CARTABIA: “IL COVID CI HA COSTRETTI AD INNOVARE”

A riguardo la Cartabia ha sottolinea come appunto il covid “ci abbia costretti ad innovare” e ha invitato a “considerare questa nuova prova anche come un’opportunità, poiché quello che la professione forense richiede è di sviluppare un ragionamento giuridico risolvendo con prontezza un quesito. Abbiamo cercato di dare alle prove una veste consona che consenta a candidati ed esaminatori di testare ciò che conta nella professione”. La prima prova dell’esame scatterà fra circa una ventina di giorni, precisamente il prossimo 7 giugno, relativamente ai candidati della corte d’appello di Milano, Napoli e Roma. Prima di loro, il 28 maggio, sarà la volta dei probabili futuri avvocati di Firenze, mentre il 31 toccherà a Bologna. In totale sono 22.786 i candidati per l’esame di stato per diventare avvocati.

