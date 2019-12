Esame Avvocato 2019, la Terza Prova/ Tracce e risultati: l’atto giudiziario

Si chiude oggi la prima parte dell’Esame Avvocato 2019-2020 con l’atto giuridico d va a concludere il “trittico” iniziato martedì scorso con la Prima Prova di diritto civile, proseguito ieri con la Seconda Prova di diritto penale e appunto oggi con la Terza Prova scritta che chiede agli aspiranti avvocati di redigere un atto a scelta tra diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo. In questa prova la Commissione d’Esame richiede ai candidati adeguate conoscenze giuridiche, sia teoriche, sia pratiche: il candidato è inoltre chiamato ad avvalersi degli strumenti processuali di diritto sostanziale necessari per poter tutelare il proprio cliente. Come sottolineano i portali specializzati di diritto, di norma nella traccia odierna dell’Esame di Avvocato è indicato l’atto richiesto: quando però non avviene ciò, allora è il candidato a dover individuare qual è l’atto idoneo allo svolgimento della terza prova scritta. Nel caso in cui sia indeciso su quale possa essere l’atto giudiziario idoneo a soddisfare le richieste della traccia, occorre prendersi del tempo per rileggere attentamente la traccia. Come sempre a disposizione ci saranno le canoniche 7 ore di svolgimento prova, e a differenza di quanto detto ancora alla vigilia di questa sessione di esami di abilitazione, si potrà ancora utilizzare e consultare i codici annotati con la giurisprudenza. La legge-riforma è stata rinviata all’anno prossimo con grande gioia di tutti gli aspiranti avvocati che nell’atto di oggi potranno utilizzare i codici annotati.

ESAME AVVOCATO 2019: RISULTATI E CALCOLO PUNTEGGI

Come sempre durante la giornata appena disponibili vi metteremo a disposizione le tracce della Terza Prova, idem per le possibili soluzioni/consigli di svolgimento: per quanto riguarda però i risultati dell’Esame Avvocato 2019 con oggi pomeriggio inizierà la lunga attesa verso la correzione e conseguenze pubblicazione degli ammessi o bocciati alle prove scritte. Da stasera in poi i candidati dovranno attendere i risultati dell’estate prossima: bisognerà attendere la lunga fase di correzione che entro il mese di giugno 2019 giungerà sui vari portali online delle Corti d’Appello italiane. Solo in quel momento si avranno le notizie certe in merito all’ammissione o meno alla fase degli orali, che si terrà invece tra settembre e ottobre 2019. In merito al calcolo dei punteggi delle prove scritte, all’orale verranno ammessi solo i candidati che avranno raggiunto negli scritti il punteggio di 90 punti e comunque non inferiore a 30 almeno in due delle tre prove previste per l’Esame Avvocato. Anche in questo caso, il 2019 sarà l’ultimo anno con la “vecchia” legge: dal prossimo anno cambierà anche il punteggio: per passare alla prova orale sarà necessario ottenere 30 punti in ciascuna delle tre prove scritte.

