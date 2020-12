Esame avvocato 2020, ecco le nuove date/ Prove scritte slittano ad aprile ma è bufera

Le nuove date delle prove scritte relative all’esame di avvocato 2020 sono disponibili. Le ha annunciate il Ministero della Giustizia, chiarendo che le prove sono state rinviate al 13, 14 e 15 aprile 2021, secondo tempi e modalità previste dal bando pubblicato a settembre. La comunicazione istituzionale in Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, però è prevista entro venerdì 18 dicembre. Non sono mancate le proteste dei praticanti avvocato contro la gestione dell’emergenza Covid da parte del ministro Alfonso Bonafede, giudicata inefficiente.

Non è sufficiente, infatti, stabilire nuove date, visto che c’è il rischio di una terza ondata in primavera. Il Guardasigilli a novembre aveva preannunciato che le prove scritte dell’esame di avvocato 2020 per l’abilitazione alla professione forense sarebbero state spostate ad aprile 2021, ma non ha ancora indicato le misure di prevenzione da attuare per evitare, ad esempio, gli assembramenti ed evitare che l’esame di avvocato 2020 si trasformi in un focolaio.

NUOVE DATE ESAME AVVOCATO 2020 E POLEMICHE

Le nuove date per l’esame di avvocato 2020 sono, dunque, 13-14-15 aprile 2021. Martedì 13 aprile sul parere motivato di diritto civile, mercoledì 14 aprile 2021 invece quello di diritto penale, giovedì 15 aprile 2021 atto giudiziario a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo. Le prove dell’esame di abilitazione si svolgeranno in presenza nelle sedi delle Corti d’Appello indicate nell’articolo 1 del d.m. 14 settembre 2020 dalle ore 9:00 e dureranno 7 ore dal momento della dettatura del tema. Nelle ultime settimane le proteste dei praticanti hanno riguardato anche la riforma dell’esame.

Da tempo viene discussa la necessità di modificare le prove. Le proposte non mancano: ne sono arrivate diverse al ministro Alfonso Bonafede, come quelle dei deputati Gianfranco Di Sarno (M5s) e Carmelo Miceli (Pd). Attualmente l’esame viene corretto e giudicato senza che il candidato conosca i suoi errori, quindi non ci sono motivazioni in caso di bocciatura. Finora però il Guardasigilli non ha dato riscontri.

