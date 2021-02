Esame avvocato 2021: Cts dice no a prove scritte/ Cartabia valuta orale “rafforzato”

Niente prove scritte per l’esame di Stato avvocato 2021. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) si oppone, perché è troppo alto il rischio di assembramenti all’interno e all’esterno delle aule, fa sapere il Corriere della Sera. Dunque, fare svolgere in presenza le prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione forense, che è stato fissato per i giorni tra il 13 e 15 aprile, è troppo rischioso, considerando le migliaia di praticanti che si ritroverebbero insieme per sostenerlo. Il parere degli esperti è arrivato sul tavolo della ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ora sta valutando la possibilità di far svolgere solo la prova con un esame orale “rafforzato”. La richiesta di un parere era stata inoltrata ieri al Cts, del resto già nei giorni scorsi Cartabia aveva fatto sapere che l’esame di Stato avvocato 2021 è uno dei primi dossier del suo mandato, avendo «a cuore la situazione dei giovani praticanti».

Quasi tutte le Corti d’appello, in particolare quelle dove il numero dei candidati è più elevato (come Napoli), avevano chiesto di svolgere le prove scritte in sicurezza. Ma il Cts esclude del tutto le prove scritte.

ESAME AVVOCATO 2021, VERSO ORALE “RAFFORZATO”

Dopo il parere del Comitato tecnico scientifico (Cts), il ministro della Giustizia Marta Cartabia è al lavoro per organizzare la prova orale “rafforzata” per l’esame di Stato avvocato 2021. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, un gruppo di studio, che ha avuto già diverse interlocuzioni col Consiglio nazionale forense, sta lavorando per valutare l’ipotesi di una prova orale sostitutiva. L’ipotesi è di prevedere una sola prova orale, visto che quelle scritte hanno una durata di solito di 10 ore, ma più complessa, in grado cioè di verificare le competenze che di solito si vagliano con le prove scritte. Se questa ipotesi dovesse prender quota, si tratterebbe ovviamente di una modifica limitata all’attuale contingenza, non di una riforma. All’esame per l’abilitazione alla professione forense, in programma dal 13 al 15 aprile, è prevista la partecipazione di circa 26mila candidati.

