Esame avvocato 2022/ Ultime ore per candidarsi, cosa sapere e come si svolgerà

Esame avvocato 2022, ultime ore per partecipare al bando in scadenza oggi, venerdì 11 novembre. A partire da domani non sarà più possibile inoltrare le domande telematiche prendere parte all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per il 2022. Secondo quanto si apprende dal comunicato stampa diffuso il 19 settembre scorso dal Ministero della Giustizia, le prove avranno luogo a partire dal 16 gennaio 2023.

L’esame avvocato 2022 si svolgerà con le modalità previste dal decreto Semplificazioni già consolidate l’anno scorso per affrontare i rischi dovuti alla pandemia. La procedura prevede che si svolgano due prove orali. La prima consisterà nella discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso. Servirà per verificare le conoscenze in materia di diritto sostanziale e diritto processuale, oltre che in una materia a scelta del candidato tra: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale e diritto amministrativo. La seconda prova si terrà almeno a 30 giorni dalla prima e verterà su cinque materie a scelta del candidato, tra cui: una tra diritto civile e diritto penale, una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Sarà valutata anche la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Esame avvocato 2022, come fare per candidarsi: dove andare e cosa occorre

Come fare per non perdere l’opportunità di partecipare all’esame avvocato 2022? Le domande possono pervenire fino all’11 novembre collegandosi al sito del Ministero della Giustizia e accedendo alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni”. A questo punto il candidato dovrà registrarsi tramite SPID di secondo livello, oppure con Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Per completare la registrazione è necessario anche un indirizzo email. Completato questo primo passaggio, il candidato può versare il contributo di 78,91 euro tramite PAGOPA.

L’invio della domanda è anche la sede in cui il candidato può esprimere le sue preferenze per le materie da discutere nella prima e nella seconda prova orale previste dalla procedura concorsuale. L’esame di abilitazione avvocato è aperto a chi ha completato la pratica professionale entro il 10 novembre 2022.











