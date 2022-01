Esame avvocato, due prove orali anche per 2021/ Fissato abbinamento corti d’appello

Due prove orali anche per la sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato. Lo ha comunicato il Ministero della Giustizia, spiegando che la prima sarà sostitutiva delle tradizionali tre prove scritte. Le prime prove orali della nuova sessione cominceranno a partire dal 21 febbraio. La Commissione centrale per l’esame è stata già nominata attraverso il decreto della Guardasigilli Marta Cartabia ed è stata costituita presso il Ministero della Giustizia. Ieri sono state, inoltre, nominate con decreto della ministra tutte le sottocomissioni che dovranno operare nei diversi distretti di corte d’appello.

Di conseguenza, nei prossimi giorni in ognuna corte d’appello saranno predisposti i calendari relativi alla convocazione dei candidati. A tal proposito, si precisa che sarà garantito un preavviso minimo di 20 giorni. Nei giorni scorsi la Commissione centrale ha anche provveduto all’abbinamento delle sedi. Per quanto riguarda quelle più grandi, Milano è abbinata a quella di Roma, quest’ultima a Napoli, che a sua volta è abbinata alla Corte d’appello di Milano.

20MILA DOMANDE PER ESAME AVVOCATO 2021

Il Ministero della Giustizia informa anche che entro il termine del 7 gennaio sono state presentate circa 20mila domande di ammissione all’esame avvocato 2021, mentre per la precedente sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense, e che si sta concludendo in questi giorni, furono 26mila circa. In questi giorni, in virtù di alcune segnalazioni pervenute al Ministero della Giustizia, i tecnici hanno contattato i candidati che a causa di disguidi o per errore non hanno ultimato in maniera corretta la procedura telematica per l’iscrizione all’esame avvocato, pur avendo compilato in tempo la domanda. In una nota diramata dal Ministero della Giustizia aiesame presidenti delle corti d’appello si legge che tali candidati avranno tempo fino alla mezzanotte di lunedì 24 gennaio per accedere alla piattaforma online predisposta e completare correttamente la compilazione della domanda.

