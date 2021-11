Esame avvocato: prove orali dal 21 febbraio 2022/ Accesso con Green pass: le novità

Cominciano il 21 febbraio 2022 le prove per l’esame di avvocato. Lo ha annunciato il Ministero della Giustizia in un comunicato in cui precisa che la ministra Marta Cartabia ha firmato il decreto ministeriale proprio per indire la sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, l’esame sarà svolto con la formula che è stata scelta durante l’emergenza Covid. Quindi, sono previste due prove orali, la prima delle quali sostitutiva delle tre prove scritte tradizionali.

Per partecipare all’esame bisogna presentare le domande tramite il sito internet del Ministero della Giustizia dal 1° dicembre di quest’anno al 7 gennaio 2022. Un mese dopo, dunque, si terranno le prime prove orali. Pena l’esclusione dall’esame di avvocato, l’accesso sarà possibile solo ai candidati che saranno in possesso del green pass.

ESAME AVVOCATO: NOVITÀ PER DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO

Il Ministero della Giustizia ha fatto sapere anche che per la prima volta sono stati previsti strumenti compensativi non solo per i candidati all’esame di avvocato con disabilità, ma anche per coloro che sono affetti da DSA, cioè disturbi specifici dell’apprendimento, diagnosticati secondo quanto previsto dalla norme vigente per scuole e università. Il decreto ministeriale è stato annunciato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha fatto sapere che tale pubblicazione è prevista per martedì prossimo.

Inoltre, nel comunicato diffuso oggi si legge che le commissioni d’esame saranno nominate con successivi decreti ministeriali, inoltre saranno adottate le linee generali per la formulazione dei quesiti della prima prova orale che sostituisce gli scritti. Per quanto riguarda la sessione precedente, in tutte le corti d’appello sono terminate da tempo le prime prove orali. Le seconde, a cui sono stati ammessi 14.645 candidati, si stanno concludendo in tutti i diversi distretti, in tempo per l’avvio della nuova sessione d’esame.



