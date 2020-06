Esame di Maturità 2020/ 17 giugno solo prova orale e autocertificazione obbligatoria

Pubblicità

Il tempo scorre veloce e il conto alla rovescia sta rapidamente esaurendosi: mercoledì 17 giugno circa 500mila studenti di tutt’Italia saranno impegnati nell’esame di Maturità 2020, letteralmente stravolto rispetto agli anni passati dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus, che ha costretto i vertici ministeriali a rivedere il format del test finale dopo un quinquennio trascorso dietro i banchi delle scuole secondarie di secondo grado. Niente prove scritte per quest’anno e “soltanto” il colloquio orale, con, ovviamente, l’obbligo di indossare la mascherina durante l’esposizione degli argomenti richiesti al candidato dalla commissione esaminatrice, dal momento che l’esame si svolgerà in presenza e non in via telematica, come inizialmente si temeva di essere costretti a fare. Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie non è l’unico accorgimento, però, che gli studenti e i loro accompagnatori dovranno osservare: servirà infatti anche la presentazione di un’autocertificazione del loro stato di salute al loro ingresso a scuola.

Pubblicità

ESAME DI MATURITÀ 2020: L’AUTOCERTIFICAZIONE E IL LINK PER SCARICARLA

L’autocertificazione per poter sostenere l’esame di Maturità 2020 è un documento indispensabile per poter accedere all’interno dell’istituto e sostenere così il colloquio. Trattasi, nello specifico, di una delle misure previste dai protocolli elaborati per scongiurare il rischio di nuovi cluster o dell’ennesima ondata di contagi, mediante il tracciamento dei contatti dei presenti. Anche i docenti saranno tenuti a compilarla e consegnarla, attestando l’assenza di patologie respiratorie e uno stato della temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Il documento dovrà contenere i dati personali, la propria qualifica (candidato, accompagnatore, insegnante e così via), il nome della sede presso cui ha luogo la maturità, la dichiarazione della totale mancanza dei sintomi elencati e la data del giorno dell’esame. E se qualcuno dovesse accorgersi di non stare bene? In tal caso, bisognerà inviare alla scuola il certificato medico che attesti l’impossibilità dello studente a svolgere in sicurezza la propria prova. La commissione esaminatrice provvederà quindi a programmare il recupero della stessa.

Clicca qui per scaricare l’autocertificazione per l’esame di Maturità 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA