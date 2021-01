Esame di maturità 2021, Azzolina “Sarà completo e serio”/ Bocciature e non ammissioni

L’esame di maturità 2021 sarà molto probabilmente ancora in versione “light” ma sarà comunque serio e terrà conto di quanto fatto durante l’anno scolastico. Ne ha parlato nelle scorse ore la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo presso la riunione di maggioranza con gli esponenti delle commissioni competenti di Camera e Senato tenutasi ieri sera. Stando a quanto appreso dall’agenzia Ansa, la Azzolina ha parlato così dell’esame di maturità 2021: “Dobbiamo decidere a breve per dare certezze alle scuole e agli studenti e offrire un quadro chiaro. La prossima Maturità terrà conto dell’anno in corso ma dovrà essere comunque un esame completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti”.

La titolare del ministero dell’istruzione ha poi specificato che “Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa”. Diverse le ipotesi al vaglio e fra le prime certezze vi sarebbe quella della possibilità di una “non ammissione”.

ESAME DI MATURITÀ 2021, LE PAROLE DELLA AZZOLINA E LE ANTICIPAZIONI

A differenza di quanto accaduto l’anno scorso, quando tutti gli studenti sono stati ammessi all’esame di quinta dopo un anno difficile, quest’anno si farà invece una scrematura accurata in base all’impegno degli studenti durante l’anno scolastico, tenendo conto anche dell’attuale periodo di Dad. Inoltre, si potrà bocciare. Come riferisce il quotidiano Repubblica, per accedere all’esame di maturità 2021 bisognerà ottenere un giudizio “complessivamente positivo” agli scrutini, di conseguenza, se si avrà un 5 si verrà comunque ammessi all’esame, purchè la valutazione generale risulti essere sufficiente. In merito invece all’Alternanza scuola lavoro, chiamata precisamente Pcto, dovrebbe essere ripristinata, anche perchè molti studenti l’hanno già fatta, seppur a distanza, o la stanno comunque completando. Più complicato invece prevedere la prova Invalsi, e in ogni caso non dovrebbe incidere sulla valutazione finale della Maturità. L’Azzolina terrà conto delle proposte degli studenti e delle loro famiglie, e nel contempo dovrà prendere in considerazione anche quanto richiesto dagli altri partiti di maggioranza, a cominciare dal Partito Democratico, che starebbe spingendo per un esame di maturità 2021 più pesante, con un colloquio orale e uno scritto di italiano.

