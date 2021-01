Esame di maturità 2021: ordinanza slitta/ La ripresa dei lavori con il nuovo governo

Tutto tace per l’esame di maturità 2021. Complice la crisi di governo che imperversa, il documento relativo allo svolgimento dell’esame di quinta superiore per l’anno scolastico in corso, giungerà solamente quando si costituirà un nuovo esecutivo, molto probabilmente un Conte Ter con una nuova maggioranza. Fino a quella data, però, non si potranno registrare passi in avanti, con la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, che attenderà appunto che si risolva la querelle politica per poi tornare a lavorare.

In attesa di novità facciamo un breve ripasso su quanto accaduto fino ad oggi. Quasi certamente l’esame di maturità 2021 sarà in versione “light”, (anche se questo termine non piace più di tanto alla ministra), complice la pandemia di coronavirus. Difficile infatti che si verifichino le classiche tre prove scritte con l’aggiunta dell’orale, e tutte in presenza, mentre è molto più probabile che si punti su un “esamone” orale e stop, così come del resto avvenuto durante l’estate del 2020.

ESAME DI MATURITA’ 2021, SLITTA L’ORDINANZA: POSSIBILE BOCCIATURE

Ci sono comunque delle novità rispetto ad un anno fa, a cominciare dal fatto che i professori saranno ben più rigidi con gli alunni, e non ammetteranno tutti a prescindere, ma semplicemente in base al loro rendimento annuale, sia durante la Dad quanto durante le lezioni in presenza. Possibili quindi le bocciature, cosa che l’anno scorso non era stata presa in considerazione visto l’anno “speciale” per la pandemia. Inoltre, il Partito Democratico in particolare (anche Italia Viva ma bisognerà capire se farà ancora parte del governo), nonché i presidi, spingono per un esame composto da almeno una prova scritta più un colloquio orale, di modo da tenere gli studenti sul “chi va la”, e motivarli in vista appunto dell’esame dell’ultimo anno di superiori, l’ultimo step prima dell’ingresso nel mondo del lavoro o dell’università. Confermata infine la commissione con 6 membri interni più il presidente esterno, mentre in merito all’alternanza scuola/lavoro e alle prove invalsi, non dovrebbero costituire requisito di ammissione.



