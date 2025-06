L’esame di terza media in una scuola della provincia de L’Aquila dovrà essere rifatto. Tutto merito (o magari qualche alunno potrà dire colpa), di una traccia per il tema dell’esame che era già stata fatta durante l’anno. Uno studente, in maniera totalmente benevola, dopo aver consegnato il compito ai docenti, avendo completato l’elaborato, ha infatti raccontato agli stessi di aver scelto una traccia che era già stata usata nel corso dell’anno scolastico 2024-2025.

A quel punto la presidente della commissione, che ha sentito la “confessione”, ha deciso di annullare la prova, facendola rifare agli studenti. La vicenda è riportata da numerosi organi di informazione online in queste ore, a cominciare dal portale di Rai News e da quello de Il Messaggero, segnalando che il fattaccio è accaduto presso l’istituto di Avezzano Corradini-Pomilio. I 120 alunni che si sono recati in questi giorni a sostenere l’esame di terza media svolgendo il tema, domani mattina dovranno ripresentarsi in aula alle ore 8:30, ripetendo quindi il tema.

ESAME TERZA MEDIA DA RIFARE, COSA E’ ACCADUTO

Un fatto senza dubbio non piacevole, visto che per ben due volte dovranno rivivere i momenti di attesa carichi di tensione, ma il regolamento è chiaro e ovviamente non si può svolgere un compito già fatto durante l’anno scolastico. La presidente, segnalando il caso, ha parlato di necessità di trasparenza, e descrivendo quanto accaduto come un inconveniente “pesante” che non sarebbe dovuto accadere.

Nel caso in cui l’evento fosse stato ignorato non erano da escludere dei ricorsi da parte delle famiglie degli studenti, con il rischio di una invalidazione dell’intero esame in caso magari di qualche bocciatura, di conseguenza si è preferito segnalare il problema per poi mettere un punto e quindi ripartire. La dirigente scolastica dell’istituto di Avezzano ha fatto sapere di aver avviato una indagine interna per cercare di capire cosa sia accaduto, vedremo quello che accadrà.

