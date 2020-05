Esame terza media 2020, bozza ordinanza/ Tesina e discussione orale online: voto

Pubblicità

Finora si è parlato tanto della prossima Maturità 2020 ma non bisogna dimenticare anche gli esami di terza media. Sebbene l’esame vero e proprio quest’anno salterà a causa del Coronavirus, ogni studente dovrà comunque preparare una tesina di fine ciclo, che sarà poi inviata e presentata ai prof nel corso di un colloquio orale che avverrà online. La discussione della tesina dovrà avvenire prima della fine della scuola, come scrive Corriere della Sera, ovvero entro il 6 giugno per gli studenti di Campania e Sicilia, l’8 per la Lombardia e Lazio, il 10 per Piemonte e Toscana, il 16 per Bolzano. Lo scritto dovrà essere inviato via mail al consiglio di classe prima della discussione finale. Inizialmente il Miur aveva indicato la data di consegna limite al 30 maggio, poi però ha corretto il tiro. Ad ogni modo dovrà essere consegnata prima della discussione ovvero, in generale, entro la prima settimana di giugno. Nella bozza dell’ordinanza ministeriale si legge che sarà il consiglio di classe ad assegnare a ciascun alunno un tema diverso “tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di apprendimento di ciascuno”. L’argomento servirà a mettere a frutto le conoscenze acquisite sia dentro che fuori la scuola “in una logica trasversale di integrazione fra le discipline”. Ciò significa che ogni tema scelto dovrà essere poi caratterizzato da collegamenti con altre materie.

ESAME TERZA MEDIA 2020: ARGOMENTO TESINA E ORALE ONLINE

La bozza dell’ordinanza relativa alla tesina di terza media parla di “prodotto originale” da presentare ai professori in forma scritta e telematicamente, ma può essere anche una presentazione multimediale, come ad esempio una presentazione Excel, una mappa concettuale, ma anche una produzione artistica o strumentale. Quest’ultimo consiste in una esecuzione di un brano musicale e riguarda nel dettaglio gli alunni degli indirizzi musicali. Il voto finale sarà determinato proprio dal contenuto della tesina e sarà espresso in decimi, tenendo conto di vari fattori quali l’originalità del testo, la coerenza con l’argomento assegnato, la chiarezza espositiva ed argomentativa dell’alunno durante il colloquio per via telematica. Ed infine, come saranno calcolati i voti finali? Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe terrà conto sia dei voti assegnati in classe che del lungo periodo di didattica a distanza. Il voto finale non esclude la lode e terrà conto di tutto il percorso dell’alunno durante il triennio. Per il diploma sarà però necessario almeno il 6.



