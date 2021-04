Esame terza media 2021: criteri di ammissione/ Possibile anche con voto inferiore a 6

Il Miur, il ministero della pubblica istruzione, ha reso pubblici nelle scorse ore i criteri di ammissione in merito all’esame di terza media 2021, nonché l’attribuzione del voto finale dopo la prova. Partiamo dallo specificare quali saranno gli studenti ammessi all’esame di terza media 2021, e stando a quanto previsto dall’articolo 2 dell’OM 52/2021, possono sostenere la prova finale coloro che hanno frequentato almeno tre/quarti dell’anno scolastico “fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica”.

Inoltre, gli studenti non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, così come previsto dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR n. 249/1998. Viene inoltre ricordato che le prove invalsi non costituiscono requisito d’esame, mentre è possibile ammettere un alunno che presenti a fine anno una o più insufficienze. In questo caso è possibile che il voto di ammissione all’esame possa essere inferiore ai sei decimi, così come chiarito da nota illustrativa e dal ministero.

ESAME TERZA MEDIA 2021, CRITERI DI AMMISSIONE: LA NON AMMISSIONE E IL VOTO

Di contro, l’alunno può anche essere non ammesso in caso di una o più insufficienze “Nei casi in cui lo stesso/a non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline”, non ammissione che va poi adeguatamente motivata. In merito invece al voto di ammissione, il Miur ricorda che va attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale “sulla base del percorso scolastico triennale dell’alunno e secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF”. Viene infine sottolineato che il voto di ammissione deve essere espresso in decimi senza utilizzare frazioni (quindi 6, 7, 8 e non 6.5, 7.5 e via discorrendo), “e, come detto sopra, può anche essere inferiore a sei decimi, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.

