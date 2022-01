Esame terza media 2022: come sarà/ Tornano 2 prove scritte: italiano e matematica

TORNANO GLI SCRITTI ANCHE IN TERZA MEDIA

Non solo la Maturità, anche per l’esame di terza media 2022 torneranno le prove scritte dopo due anni di pandemia Covid: la decisione è stata presa dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con l’ordinanza pronta ad essere inviata al CSPI (Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione) nelle prossime ore.

Previste due prove scritte anche per l’esame finale della scuola secondaria di primo grado: la prima di italiano e la seconda di competenze logico-matematiche. In aggiunta, come di norma, il colloquio orale dove verranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.

SCUOLA MEDIA, LE NOVITÀ DEGLI ESAMI 2022

Nel comunicato reso noto dal MIUR l’esame finale di primo ciclo vedrà la votazione finale che resta in decimi: sarà possibile anche per l’esame di terza media ottenere la lode, con deliberazione però all’unanimità della Commissione. Sul fronte ammissione all’esame – esattamente come previsto per gli Esami di Stato 2022 in Maturità – la partecipazione alle prove nazionali Invalsi che si terranno comunque non sarà requisito di accesso. Sulle date il Ministero dell’Istruzione ha disposto come inizio dell’esame di terza media in presenza un giorno compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

