Esame terza media cambia ancora/ Tesina e voto: interviene Ministero Istruzione

Pubblicità

L’esame di terza media cambia a causa dell’emergenza coronavirus. Le proteste dei presidi, che hanno lamentato il fatto che non ci sarebbe tempo per discutere la tesina online, sono arrivate al ministero dell’Istruzione, che ha previsto degli “aggiustamenti”. Quindi andrà incontro alle esigenze delle scuole, come chiesto dall’Associazione nazionale dei presidi. «Metteremo dirigenti, docenti e ragazzi in condizioni di lavorare al meglio, ci muoveremo in questa direzione senza preclusioni», fanno sapere, come riportato da Repubblica. Si è deciso di concedere più tempo per la discussione dell’elaborato concordato tra docenti e studenti. Quindi la discussione non avviene più in contemporanea con la valutazione finale, come prevede l’ordinanza ministeriale del ministro Lucia Azzolina (in attesa di contro-vidimazione da parte del Consiglio superiore d’istruzione). I dirigenti avevano fatto notare che non c’erano i tempi tecnici e che gli scrutini andavano fatti a chiusura di tutte le discussioni online delle tesine, quindi a fine giugno.

Pubblicità

ESAME TERZA MEDIA CAMBIA: NOVITÀ TESINA E VOTO

I dirigenti scolastici hanno chiesto al ministero dell’Istruzione di lasciare ogni scuola “libera di costruire il proprio calendario”. E alla fine si è deciso che la tesina, da discutere online, peserà poco sul voto finale. Quindi, secondo quanto riportato da Repubblica, le scuole sono così orientate: 50 per cento al triennio, 30 per cento al primo quadrimestre di terza, 20 per cento alla didattica a distanza più la tesina (elaborato conclusivo compreso). Rossana Piera Guglielmi, preside dell’Istituto Visconti di Roma, ha spiegato: «Ho 192 alunni, se il ministero allontana la consegna della tesina dagli scrutini finali possiamo iniziare le discussioni il 9 giugno e arrivare al voto entro fine mese».

Pubblicità

L’esame di terza media è diventato anche tema di uno scontro politico: «Le misure che il ministro dell’Istruzione Azzolina ha previsto per gli esami di terza media sono confuse e inapplicabili. L’associazione nazionale dei presidi denuncia il caos burocratico scatenato dalle ordinanze di viale Trastevere – consigli di classe straordinari, valutazioni triennali degli studenti, tesine online – e chiede autonomia organizzativa per ogni istituto. Il rischio, in caso contrario, è quello di non riuscire a portare a termine gli esami entro i tempi previsti dal Ministero», ha dichiarato l’ex ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA