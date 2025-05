Verranno rese pubbliche nel giro di una ventina di giorni, entro la prima settimana di giugno 2025, le commissioni di docenti che svolgeranno, il prossimo mese, l’esame di maturità 2025, ovvero l’ultimo step della scuola superiore a conclusione del ciclo scolastico. Come riferisce OrizzonteScuola, le commissioni saranno pubblicate online, compresi i nomi dei tre professori scelti esternamente alla scuola, nonché del presidente. Sono inoltre già stati resi pubblici gli elenchi dei candidati che potranno essere scelti come presidenti, tramite gli uffici scolastici.

Per quanto riguarda i professori non nominati, viene specificato che non si tratta di un “liberi tutti”. La circolare del Ministero dell’Istruzione, infatti, precisa che quei docenti che non verranno nominati nelle commissioni e che quindi non parteciperanno all’esame di maturità 2025 dovranno comunque restare a disposizione della scuola per tutto il mese di giugno, fino al 30 giugno, garantendo la presenza durante i tre giorni delle prove scritte, come si legge nella nota pubblicata il 24 marzo scorso.

ESAMI DI MATURITA’ 2025, I DOCENTI NON POTRANNO ANDARE IN FERIE

Non si tratta, dunque, di un periodo di ferie, e anche i non nominati avranno obblighi da rispettare. Ma cosa significa concretamente per un docente non nominato? In alcuni casi potrà essere richiesta la presenza fisica a scuola, ad esempio per sostituire un collega assente per motivi di salute, incidenti o altri imprevisti.

In altri casi, viene semplicemente richiesto un recapito telefonico, con l’obbligo di rendersi disponibili in tempi brevi, qualora venga richiesta la loro presenza. Di conseguenza, un docente non può assentarsi o andare all’estero nei giorni dell’esame, pena l’impossibilità di raggiungere la scuola in caso di chiamata. Si tratta, in ogni caso, di un impegno limitato ai giorni delle prove scritte, mentre negli altri giorni sarà sufficiente essere reperibili.

