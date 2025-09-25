Trump dice di abbattere i caccia russi e che Kiev riavrà i territori. Putin non ci crede. Europa in balìa dei Baltici, che vogliono vendicarsi di Mosca

Le parole di Trump sull’Ucraina che può riprendersi i territori occupati dai russi e sulla NATO che dovrebbe abbattere i jet russi che sconfinano sono solo delle boutade.

Ma a certe esagerazioni in Europa c’è chi è disposto a credere, come dimostra anche la vicenda dei presunti droni russi caduti in territori di altri Paesi; e come lascerebbe supporre l’ultima allarmante dichiarazione di Ursula von der Leyen: ieri la presidente della Commissione europea ha detto alla CNN che l’abbattimento dei caccia russi è una “opzione sul tavolo”.

La realtà, osserva Fabio Mini, generale già capo di stato maggiore della NATO per il Sud Europa e comandante delle operazioni di pace della NATO in Kosovo, è che Europa e NATO sono condizionate dalla narrazione dei Paesi baltici, che hanno il dente avvelenato con la Russia. Una situazione alla quale gli europei dovrebbero ribellarsi perché ci espone a dei pericoli, come quello di incidenti tra i nostri caccia e quelli russi. Putin comunque sa benissimo che le parole di Trump non vanno tenute in considerazione.

Tanto con il presidente americano si è già accordato per evitare l’uso reciproco di armi nucleari.

Trump dice che la NATO dovrebbe abbattere i jet russi che sconfinano e che l’Ucraina può recuperare i suoi territori. Sono le solite dichiarazioni a effetto del presidente americano o queste parole significano qualcos’altro?

Trump vuole fare il fenomeno e rende queste dichiarazioni. Sa, però, che c’è qualcuno che queste affermazioni le prenderà sul serio: le sue parole sono un’istigazione a innalzare la tensione, un avallo a tutto quello che Zelensky sta facendo. Di fronte a queste dichiarazioni il presidente ucraino non può certo mettersi di traverso contraddicendo Trump, deve mostrarsi interessato. Per agire, però, ha bisogno degli europei.

I presunti sconfinamenti di droni e jet russi in Paesi europei non hanno alzato abbastanza la tensione?

In questo contesto rientrano anche questi episodi, da quelli meno gravi a quelli più pericolosi. Io li vedo come grandi provocazioni.

Che rischi corriamo?

Il pericolo viene dagli scrambles, dal decollo di aerei europei che operano nei Paesi baltici. Ogni volta che si levano in volo noi siamo nelle mani di un pilota che deve decidere sul momento che cosa fare quando gli si para davanti un aereo russo. È vero che ci sono delle regole d’ingaggio, ma vanno testate sul momento e comunque il rischio è dietro l’angolo.

Quanto è preoccupante, invece, lo sconfinamento dei droni?

I droni in Danimarca e quelli caduti in Polonia sono la parte più “folcloristica”. Tutte cose che solo Kaja Kallas e i suoi possono divulgare.

Si tratta di droni russi?

Non credo che i russi agiscano in questo modo. Sono convinto che dietro queste operazioni ci sia l’Ucraina. Ha sempre condotto azioni del genere dall’inizio della guerra, prendendo di mira porti, navi, dighe, il Nord Stream: tutte azioni messe a segno grazie alle loro competenze e all’aiuto degli inglesi.

Zelensky ha detto che gli ultimi fatti dimostrano che Putin vuole fare la guerra non solo in Ucraina. Come commenta?

Il presidente ucraino queste cose le ha già dette e continua a dirle, perché ha trovato chi ci crede. In Europa siamo stati colpiti da una maledizione, che è quella di aver creduto alla narrazione dei Paesi baltici. Il problema della NATO è di averli fatti entrare. Hanno sete di vendetta nei confronti della Russia e coinvolgono tutta l’Alleanza.

Anche per questo il rischio di incidenti aerei rimane serio?

I caccia europei volano tutti i giorni, compresa la notte, al confine con la Russia. E se capita il turno di un estone che si trova in una situazione pericolosa? Nei cieli internazionali non è così semplice stabilire se si è nello spazio aereo di un Paese o di un altro.

Si può sbagliare, oppure c’è qualcuno che interpreta una carta nautica che gli dice che è in uno spazio aereo internazionale. Può succedere in buona fede. Sono cose che capitano tutti i giorni: il problema è che i russi hanno una base a Kaliningrad e da qualche parte ci devono arrivare.

Visto che l’ha detto il presidente USA, la NATO potrebbe prendere in considerazione l’abbattimento di aerei russi che sconfinano?

La NATO no. Sa benissimo cosa succede e come è avvenuta l’eventuale violazione dello spazio aereo. Già ai miei tempi si sapeva che il 90% delle violazioni russe non erano vere, erano delle possibilità, aerei che si stavano avvicinando. Agli sconfinamenti ci possono credere i Paesi baltici, perché vogliono soltanto che l’Europa entri in guerra contro la Russia e che lo faccia con le armi nucleari.

I russi come reagiscono alle parole di Trump pronunciate dopo l’incontro con Zelensky e agli episodi degli ultimi giorni?

Peskov sugli sconfinamenti ha detto che non ci sono prove, che gli europei non sanno quello che dicono e che per questo non correranno dietro a certe accuse. Di sicuro i russi hanno dato disposizioni ai loro piloti di arrivare fino a un certo punto: non ha senso fare le prove per vedere l’effetto che fa sconfinare ritrovandosi poi in situazioni pericolose.

Durante la Guerra fredda si è andati avanti nella convinzione che dall’altra parte non ci fosse l’intenzione di creare un caso. Oggi la verità è che ci sono Paesi che danno credito a ogni episodio, che mettono benzina sul fuoco per spingere Zelensky ad andare avanti. Noi europei dovremmo essere stanchi di questa situazione, di questa presa in giro: siamo manovrati da questi Paesi e da altri, dagli inglesi e dai francesi.

Le dichiarazioni di Trump sull’Ucraina che può recuperare i territori sono un avvertimento a Putin perché finora non ha contribuito a cercare la pace?

Putin non prende queste parole come una provocazione diretta, sa benissimo che Trump deve tenere il suo show e sta al gioco. Anche perché queste dichiarazioni hanno un effetto negativo per lo stesso Trump. A prescindere dai giornali italiani, i media mondiali mettono alla berlina le sue affermazioni. Ci perde in credibilità.

Alla fine, comunque, siamo obbligati a tenerci la guerra. Non c’è altra prospettiva?

La prospettiva è questa. Putin, però, ha appena detto che la Russia vuole prolungare di un anno gli effetti del Trattato Start sulla limitazione delle testate nucleari, che scade a febbraio. Una notizia che in Italia non è stata ripresa. Quando lui e Trump si sono visti in Alaska, secondo me hanno parlato soprattutto di questo: si sono messi d’accordo di non usare le armi nucleari uno contro l’altro.

