Escape Plan Fuga dall’inferno/ Video, su Rai 2 il film con Stallone e Schwarzenegger

Escape Plan Fuga dall’inferno va in onda su Rai 2 prevede per la serata di oggi, giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2013 da diverse case cinematografiche e la cui distribuzione è stata gestita quantomeno in Italia dalla 01 Distribution. La regia di questo film è stata affidata a Mikael Hafstrom con il soggetto e la sceneggiatura che ha visto la collaborazione di Miles Chapman e Jason Keller. Il montaggio è stato realizzato da Elliot Greenber con il ruolo di direttore della fotografia che è stato curato da Brendan Galvin mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Alex Heffes. Nel cast sono presenti attori molto famosi tra cui Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Vincent D’Onofrio e Amy Ryan.

Escape Plan Fuga dall’inferno, la trama del film

Ecco la trama di Escape Plan Fuga dall’inferno. Ray collabora da tantissimi anni con una famosa azienda americana che si occupa di progettare e realizzare impianti di sicurezza che non permettono di fuggire dalle più importanti carcere dislocati sul territorio americano. La sua principale mansione è quella di collaudare accuratamente sul campo questi impianti e soprattutto le varie case circondariali in maniera tale da scoprire eventuali punti deboli e quindi apportare le necessarie modifiche. In pratica lui si infiltra all’interno delle carceri passando per un comune detenuto e quindi cerca di trovare un piano che possa permettergli di evadere dalla struttura. La sua azienda viene contattata per occuparsi del collaudo di una nuova ed innovativa carcere conosciuta con il nome di Tomba nella quale sono presente diversi sistemi di ultima generazione che permettono di tenere sotto sorveglianza di tenuti praticamente 24 ore al giorno e in ogni centimetro quadrato.

Sulla carta questa struttura sembra essere assolutamente inattaccabile e soprattutto non presenterebbe dei punti deboli che potrebbero essere sfruttati dai detenuti per poter uscire di prigione. Toccherà quindi al collaudatore entrare nella carcere e soprattutto cercare un piano per poter trovare una via di fuga. Durante il collaudo tuttavia Ray si renderà conto che c’è qualcosa di strano ed in particolar modo si accorgerà che non si tratta di un collaudo e in qualche modo qualcuno lo ha incastrato facendo diventare di fatto un vero e proprio detenuto.

L’uomo quindi dovrà cercare di risolvere questa problematica e soprattutto di uscire e capire chi ha voluto farlo sparire per sempre dal mondo anche perché la tomba ci dimostrerà essere una struttura carceraria realizzata all’interno di una nave cargo. Potendo contare sul supporto di un detenuto che ha come principale obiettivo quello di fuggire l’uomo dovrà mettere a frutto tutto le sue competenze per poter uscire da questa prigione finalmente scoprire chi ha cospirato contro di lui. Naturalmente dovrà essere elaborato un piano di fuga che dovrà essere impeccabile sotto tutti i punti di vista. Per metterlo in atto servirà anche la complicità di alcuni componenti dello staff che tengono sotto controllo la tomba ed altri amici dell’uomo presenti all’esterno.

Video, il trailer di Escape Plan Fuga dall’inferno





© RIPRODUZIONE RISERVATA