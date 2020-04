Escobar il fascino del male/ Video, su Tv8 il film con Javier Bardem e Penelope Cruz

Pubblicità

Escobar il fascino del male va in onda su Tv8 per la prima serata di oggi, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta in Spagna nel 2017 da diverse case cinematografiche con la distribuzione che nelle sale è stata gestita in Italia dalla Notorious pictures. La regia di questo film è stata curata da Fernando Leon de Aranoa, il soggetto è stato tratto dal romanzo Amando Pablo odiando Escobar scritto da Virginia Vallejio mentre la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Federico Jusid, il montaggio è stato realizzato da Alex Catalan ed i costumi indossati dagli attori portano la firma di Loles Garcia Galean e Wanda Morales. Nel cast di questo film sono presenti dagli altri gli Javier Bardem, Penelope Cruz, Julieth Restrepo, Peter Sarsgaard, Oscar Jaenada, Fredy Yate e Ricardo Nino.

Escobar il fascino del male, la trama del film

In Escobar il fascino del male viene raccontata l’incredibile epopea del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar famoso in tutto il mondo per la sua crudeltà e per aver messo in piedi un vero e proprio impero economico naturalmente utilizzando principalmente il mercato della vendita della droga praticamente in tutto il mondo. In questa pellicola viene quindi ripresa tutta la vicenda ed in particolar modo con il focus che viene incentrato sul lasso temporale che va da i primi anni 80 fino all’arrivo della sua morte avvenuta nel 1993. In questo lungo periodo il potente criminale colombiano riusciva a controllare praticamente tutto partendo dalle forze dell’ordine fino ad arrivare agli ambienti politici più influenti anche a livello internazionale. Gli Stati Uniti d’America per cercare di arginare il suo commercio di droga verso le principali città americane mise in atto una incredibile battaglia anche a livello politico per poter arrivare alla sua estradizione negli Stati Uniti dove potesse essere quindi giudicato e condannato per i suoi crimini. Nella vicenda avrà un ruolo molto importante la famosa giornalista è conduttrice televisiva colombiana Virginia Vallejo la quale prima venne praticamente affascinata da questo uomo così vigoroso e rispettabile diventando la sua amante per poi diventare colei che collaborò con la giustizia per riuscire a portare alla sua cattura. Una incredibile storia nella quale si intrecciano non solo interessi di natura economica ma anche giochi di potere dal punto di vista politico e amore.

