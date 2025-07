In Valle d'Aosta un escursionista di soli 15 anni è stato trovato senza vita stamane dopo una caduta in un burrone: si era perso

Tragedia in Valle d’Aosta dove un escursionista giovanissimo, neanche maggiorenne, è morto. Come riferito dai principali portali di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, la vittima aveva solo 15 anni e il suo corpo senza vita è stato purtroppo rinvenuto alle prime luci di oggi, mercoledì 23 luglio 2025. Era vicino alla Becca di Viou, nella zona a nord ovest della Valle d’Aosta, non troppo distante dalla Francia, ed è stato vittima di una caduta. L’escursionista 15enne sembra si fosse perso, così come riferisce il Corriere della Sera.

Liliana Resinovich, dal cordino ai coltelli/ Garofano: “Tutte le analisi del nuovo incidente probatorio”

Nella serata di ieri aveva infatti chiamato i genitori al telefono, dicendo loro che non sapeva più dove fosse, allarmandoli. Stava percorrendo un itinerario sopra Saint-Cristophe, che arriva a sfiorare i 3.000 metri, quando deve essere accaduto qualcosa che gli ha fatto perdere l’orientamento. Preso dal panico ha quindi chiamato mamma e papà, ma quello che è successo dopo non è chiaro: magari ha provato a cercare la via del ritorno, spaventato anche dal calare del sole, o semplicemente è scivolato non conoscendo la zona.

Delitto di Garlasco, l'impronta 33 “Non è utilizzabile”/ Oggi l'incidente probatorio: cosa si cercherà

ESCURSIONISTA MORTO IN VALLE D’AOSTA: INDAGINI IN CORSO

Le ricerche erano andate avanti anche durante la notte scorsa con vari droni con le telecamere termiche, e nonostante l’impiego massiccio degli uomini delle autorità, fra soccorso alpino, corpo forestale e vigili del fuoco, alla fine non era emerso nulla. Solo stamattina l’elicottero l’ha individuato, trovando il corpo del giovanissimo escursionista ad un’altezza di circa 2.000 metri.

La salma è stata in seguito recuperata e al momento si trova presso la camera mortuaria di Aosta, in attesa del riconoscimento. Non è ben chiaro se sia stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno, ma è probabile che alla fine l’esame autoptico venga effettuato per capire se il ragazzo sia morto dopo la caduta o magari si sia sentito male, preso dal panico di trovarsi solo nel bosco di notte.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi guerra Israele, l'ONU: “Basta ammazzare civili in fila per il cibo”