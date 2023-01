Esenzione canone RAI 2023/ In scadenza il 31 gennaio, chi può far richiesta immediata

Manca sempre meno alla possibilità di richiedere l’esenzione del canone RAI nel 2023. In realtà siamo proprio agli sgoccioli dato che la data ultima per esaudire tale richiesta è fissata al 31 gennaio di questo nuovo anno. Ma chi potrà aderire? Vedremo di evidenziarlo con un elenco specifico.

Prima di approfondire, ribadiamo il ritardo del Governo, che così come richiesto e detto dall’Unione Europea, visto che trattasi di “oneri impropri da addebitare alle bollette di utenze elettriche“, dovrebbero essere esclusi dalle bollette. Ma ancora oggi, è una situazione che non è avvenuta.

Canone Rai 2023/ Come verrà effettuato il pagamento e chi è obbligato?

Esenzione canone RAI 2023: tutti i soggetti beneficiari

L’esenzione del canone RAI del 2023 non spetta a tutti. In realtà, sono pochi i soggetti che ne possono beneficiare. Si tratta di un importo mensile, che viene pagato insieme alle bollette domestiche, non per usufruire della visione dei canali televisivi, ma una tassa per possedere apparecchio televisivo.

Canone Rai Partita IVA/ Importo, requisiti e quali attività dovranno pagarla

Ecco di seguito, gli individui che potranno evitare il pagamento di tale tassa:

Over 75: purché non abbiano un reddito superiore agli 8 mila euro annui e che non convivano (salvo i collaboratori domestici come colf o badanti), con persone fisiche possessori di reddito proprio. Diplomatici e militari stranieri; Cittadini che hanno un allaccio elettrico ma non hanno un apparecchio televisivo; Canone RAI sostenuto da un altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare.

Ricordiamo che non è possibile usufruire dell’esenzione del canone RAI in modo automatico, bensì, va fatta richiesta esplicita sfruttando il modulo dell’Agenzia delle Entrate. In esso, andrà segnalata la categoria in cui ci troviamo e che ci consente di poter ottenere l’agevolazione in questione.

Canone RAI/ Entro gennaio la decisione: come verrà pagato dagli italiani?

Premessa importante per gli over 75, che se hanno compiuto gli anni prima del 31 gennaio potranno godere di un esonero completo. Per chi li ha compiuti tra l’1° febbraio e il 31 luglio, potrà sfruttare l’esenzione soltanto dal secondo semestre. Mentre, chi ha compiuto 75 anni dopo il mese di luglio, ne godranno soltanto dall’anno successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA