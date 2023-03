Esenzione canone Rai 2023/ Requisiti e scadenze per lo sconto del 100% o del 50%

Come sappiamo il canone RAI 2023 viene ancora pagato attraverso l’addebito in bolletta nonostante la bocciatura definitiva da parte della commissione europea l’anno scorso.

Tuttavia il governo non è riuscito ancora ad adottare una strategia alternativa per riscuotere l’imposta sul servizio televisivo nazionale. Ma è ancora possibile richiedere l’esonero totale o parziale del pagamento? E quali categorie possono ancora farlo?

Esenzione canone RAI 2023/ Chi può ancora richiedere l'esenzione?

Esenzione canone Rai 2023: chi può chiederla

Anche quest’anno infatti è possibile richiedere l’esenzione totale o parziale per quanto concerne il pagamento del canone Rai 2023 così da determinare alcune categorie di contribuenti.

Coloro che sono autorizzati a presentare la domanda di esenzione del canone Rai 2023 sono gli anziani over 75 titolari del reddito non superiore a 8000 euro, i militari delle forze armate italiane, i militari di cittadinanza straniera appartenente alle forze nato, gli agenti diplomatici e consolari, i rivenditori e negozi in cui vengono riparate le tv, chiunque dichiari di non possedere alcuna televisione in casa.

Canone Rai 2023/ Fin quando si potrà chiedere l'esenzione?

Esenzione canone Rai 2023: quali scadenze rispettare

Per poter beneficiare dell’esenzione del canone Rai 2023 i soggetti devono però rispettare alcune scadenze per presentare le domande. La prima è quella del 30 aprile per quanto concerne l’esonero totale del pagamento del canone RAI 2023, dal momento che ricorrono alcune festività la scadenza viene fatta slittare al 2 maggio 2023. Il 31 luglio 2023 è invece la data di scadenza per l’esonero parziale relativo al secondo semestre dell’anno.

Coloro che hanno intenzione di richiedere l’esonero totale, devono rispettare la data del 30 aprile, slittata al 2 maggio, e devono aver compiuto 75 anni di età entro il 31 gennaio 2023, non oltre questa data.

Se invece requisito d’età dovesse essere raggiunto il 31 luglio sarà possibile richiedere l’esonero parziale.

La domanda va presentata via web mediante l’applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite pec con firma digitale all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Esenzione canone RAI 2023/ In scadenza il 31 gennaio, chi può far richiesta immediata

È possibile Inoltre presentare la domanda di esenzione del canone Rai 2023 in forma cartacea mediante spedizione mezzo del servizio postale all’indirizzo: “Agenzia delle Entrate, direzione provinciale 1 di Torino, ufficio canone tv, casella postale 22, Torino“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA