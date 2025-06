Ancora pochi giorni prima di poter far richiesta per beneficiare della esenzione del pagamento del canone RAI 2025. I requisiti richiesti potrebbero cambiare in base alla situazione in cui ci si trova, con conseguenti cambiamenti relativi all’iter per trasmettere la domanda.

La scadenza naturale per richiedere l’esenzione è fissata al 30 giugno di quest’anno, e possono farne richiesta i militari stranieri, chi rientra tra i diplomatici, gli over 75 con un reddito personale entro 8.000 € annui e chi non ha un apparecchio televisivo nell’abitazione e con l’intestazione di un’utenza elettrica.

Scadenza canone RAI 2025/ Ultimo giorno per l'esonero: come fare richiesta (31 gennaio)

Esenzione canone RAI 2025 per il 2° semestre

Chi riesce a far richiesta per l’esenzione del canone RAI entro il 30 giugno del 2025 potrà ottenere lo sconto totale che avrebbe dovuto pagare nel 2° semestre. É chiaramente indispensabile, oltre a soddisfare i requisiti sopra elencati, non avere in casa né alcun decoder (o prodotti simili) e neppure la televisione.

Per beneficiare dell’esonero totale del canone 2026 per l’assenza di una TV in casa, è indispensabile inviare la domanda telematica tra il 1° luglio di quest’anno e il 31 gennaio prossimo.

Esenzione canone Rai 2025/ Ancora pochi giorni per la domanda: come fare? (24 gennaio)

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per poter ottenere lo sconto totale sul canone RAI, raccomandando a chi ha un contratto di energia elettrica intestato e con domiciliazione residenziale, di inviare una dichiarazione sostitutiva riportando l’assenza di un apparecchio TV.

Come si invia la domanda per l’esenzione

L’invio della pratica è telematico, accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva online in maniera totalmente autonoma, o altrimenti è possibile delegare l’attività ad un intermediario fiscale abilitato (come potrebbe essere il CAF).

Per i contribuenti che invece preferiscono inviare la domanda da sé, gli stessi potrebbero inviare la dichiarazione tramite una raccomandata (correlata da un proprio documento di identità), con invio previsto alla sede Ade di Torino, Casella postale 22 con CAP 10121).

Canone RAI esenzione 2025/ Imposta senza sconti, chi è esonerato?

O ancora, si può inviare una posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. e il modulo dev’essere sottoscritto con firma digitale. Attenzione infine agli over 75 con basso reddito (e che possono ottenere l’esenzione del canone RAI 2025), in quanto per loro è prevista una procedura di richiesta differente.