Esenzione IMU casa occupata/ Cosa deve fare il titolare per non pagare la tassa

L’esenzione dell’IMU sulla casa occupata è il minimo che un titolare di immobile possa aspettarsi. Viste le difficoltà attuali a sfrattare un inquilino abusivo (per molteplici motivi), quanto meno si potrà risparmiare sull’imposta che verte a carico di chi detiene un bene patrimoniale.

Il Governo chiarisce alcuni punti e l’iter più adeguato per segnalare l’abuso, con conseguente ottenimento dell’esenzione dell’IMU. Le situazioni analoghe sono sempre più frequenti, ma anche assurde. Ce lo ricorda ad esempio, la storia della cittadina romana Filomena, che dopo aver ottenuto lo sfratto a distanza di cinque anni, è stata punita dall’ufficiale giudiziario che non trovò il citofono.

Esenzione IMU casa occupata: le denunce da fare

Affinché il titolare dell’immobile possa ottenere l’esenzione dell’IMU sulla casa occupata, dovrà segnalarlo al Comune di appartenenza come suggerito dall’articolo 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022).

E dovrà altresì, esporre una denuncia penale a causa della violazione di domicilio subita oppure dovrà presentare all’autorità giudiziaria, un’azionale penale per “occupazione abusiva“.

A stabilire quanto scritto sono gli articoli 614 e 633 c.p. Si evince da quest’ultime documentazioni, che il bene del titolare (trovatosi in stato di occupazione), dovrà risultare nel registro degli immobili. In questo modo si evidenzia la sua titolarità e al tempo stesso, l’impossibilità di poter accedere al suo bene patrimoniale.

La segnalazione da effettuare al Comune (in cui è presente l’abitazione in stato di occupazione), va trasmessa telematicamente, così come è stato sancito dal Ministero dell’Economia e della Finanza.

Attenzione però a cosa ne conseguenze, perché l’IMU è sempre una tassa che dev’essere pagata unicamente da chi detiene un titolo di proprietà. Quindi, è necessario comprovare la perdita e l’impossibilità di accedere alla propria casa, per poter godere dell’esenzione del pagamento IMU.

