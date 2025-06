In cosa consiste l'esenzione "fantasma" che rivendica la Spagna sulla soglia di spesa per la NATO entro il 2035: Sanchez, Rutte e Trump, gli scenari

LO SCONTRO IN PARLAMENTO TRA SINISTRA E GOVERNO SULL’ESENZIONE “FANTASMA” ALLA SPAGNA PER IL 5% IN SPESE NATO

Si parlerà ovviamente di Medio Oriente, della tregua ancora molto fragile ta Iran e Israele, ma il vertice della NATO al via oggi (e fino al 26 giugno 2025) ha come principale punto all’ordine del giorno l’aumento delle spese fino al 5% del PIL entro il 2035. La vigilia del summit è stata ampiamente caratterizzata dal conflitto e dagli attacchi su terra iraniana, ma un altro elemento più “formale” rischia di far saltare il “banco”, come del resto emerge in queste ore: il Governo di Spagna e quello della Slovacchia – rispettivamente, la sinistra progressista di Sanchez e la destra nazionalista di Fico – contestano l’accordo di massima messo a punto nella riunione dei Ministri della Difesa ad inizio giugno.

Trump: “Iran e Israele hanno violato cessate il fuoco”/ “Netanyahu non attaccherà, tregua resta in vigore”

L’accordo, che prevede di dividere al 2,5% di spese per la sicurezza militare e il riarmo mentre il restante 1,5% sarebbe destinato sulla cybersicurezza, è al centro del vertice dal 24 al 26 giugno 2025: 32 Paesi tutti allineati, tranne due ovvero appunto Madrid e Bratislava, che contestano l’arrivo al 5% complessivo per le spese legate alla NATO. In particolare, il Premier spagnolo rivendica di aver ottenuto nelle scorse settimane il via libera dell’Alleanza per una maggiore flessibilità sulle spese in quanto l’accordo sarebbe «incompatibile con la nostra visione del mondo».

Merz e la NATO: “attacchi USA legittimi, Iran non può avere l’atomica”/ Cina critica Trump ma su Hormuz…

Si è parlato di esenzione per la Spagna, o meglio viene considerata tale dalla sinistra europea che vede nel Governo del PSOE un modello politico di riferimento: «si può dire di no, la Spagna lo dimostra. Perché Meloni non negozia come Sanchez un accordo con la NATO?», lamenta la segretaria Pd Elly Schlein in Parlamento proprio durante le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La pronta replica arriva dalla Premier e leader FdI che ai progressisti ricorda che non vi è alcuna differenza tra quanto negoziato da Roma e Madrid: «Gli impegni sono uguali per tutti e sono stati sottoscritti da tutti».

Cessate il fuoco Israele-Iran: come si è arrivati, cosa succede/ Trump sigla tregua: cosa manca per la pace

RUTTE “RICHIAMA” SANCHEZ, TRUMP STRONCA IL PIANO SPAGNOLO: COSA SUCCEDE AL VERTICE NATO

È così che l’esenzione “fantasma” scatta a livello di dibattito pubblico, con il “gioco” delle coalizioni che si contrappongono anche sul tema della soglia al 5% delle spese NATO: la sinistra rivendica la vittoria di Sanchez nella trattava con l’Aja, mentre è lo stresso segretario generale NATO Mark Rutte a smentire largamente la posizione espressa da Madrid. Secondo il Governo progressista spagnolo, basterebbe per i requisiti minimi fissati dalla NATO spendere solo il 2,1% del PIL invece del 5% “spinto” dagli USA di Donald Trump i quali lamentano la scarsa partecipazione di molti Stati UE alla difesa globale dell’Alleanza.

Sebbene Meloni avesse già smentito Conte e Schlein nella loro difesa sull’operato di Sanchez, a ribadire ulteriormente il concetto ci ha pensato il segretario generale Rutte in una lettere al leader di Spagna dove ne smorzava i toni politici trionfanti: «l’intesa è sul 5%, La Spagna non ha deroghe». Verrà anzi controllato di anno in anno l’effettiva spesa per la difesa, anche se qualche “concessione” minima viene fatta da Rutte: l’accordo sottoscritto nelle prossime ore darà alla Spagna l’intera flessibilità «di determinare in modo sovrano il proprio percorso», raggiungendo però gli obiettivi minimi fissati dall’Alleanza e dunque tutt’altro che “decisi” da Madrid.

Per il segretario generale non vi sono accordi “paralleli” o “separati” dagli altri membri, come rivendicato dalla stessa Premier Meloni nel rispondere a tono agli avversari progressisti in quota Pd e M5s: il diritto sovrano di decidere come soddisfare tali obiettivi permane per tutti, ma non per questo la Spagna, la Slovacchia e chiunque altro può pensare di ratificare una propria “versione” dell’accordo. Oggi e domani si deciderà un punto di equilibrio sulle varie istanze ma permane il quadro di cambiamento generale: ogni anno gli Stati dovranno rendicontare i propri sforzi di riarmo, difesa e coperture, in quanto «siamo pronti a soffrire e morire insieme».

Contro le minacce di Russia e di parte del Medio Oriente, la NATO punta a non fare deroghe sugli accordi per la difesa comune provando a non fare irritare gli USA di Trump che invece spingono perché tutti possano attenersi alle regole: la Spagna può rivendicare di aver escluso una dichiarazione comune congiunta sull’accordo, ma di contro non può fare nulla per impedirlo e anzi si troverà senza “esenzione” e con un programma specifico tutto da adottare con almeno il 3,5% di spesa da mantenere.

Secondo il Presidente americano il caos attorno alla soglia del 5% deve essere risolto al più presto, con la “tirata d’orecchie” al Premier Sanchez che non dovrebbe portare una spaccatura ulteriore nella NATO ma che evidenzia le posizioni politiche e strategiche ancora molto lontane anche all’interno della stessa Europa.