esenzione dal ticket sanitario è rivolta a tutti i cittadini che a causa delle difficoltà economiche, non hanno possibilità di accedere alle prestazioni mediche attraverso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Per poter accedere all’esenzione è necessario essere in possesso di determinati requisiti quali:

Età anagrafica: potranno accedere l’esenzione le persone over 65 e i bambini al di sotto dei 6 anni di età;

Status Sociale: l’esenzione potrà essere applicata nei casi in cui si percepisce la pensione minima o sociale oppure nei casi disoccupazione;

Reddito: i cittadini dovranno avere un reddito inferiore alla soglia limite prevista dalla normativa vigente.

Esenzione ticket Sanitario: come si ottiene e i codici di esenzione

esenzione dal ticket sanitario si può ottenere qualora il pediatra oppure il medico di base lo sottoscrivono all’interno della ricetta, attraverso i dovuti codici di esenzione.

Per verificare il diritto all’esenzione – i medici – potranno cercare il nome del paziente all’interno della lista in cui sono riportati i nomi dei cittadini esenti dal reddito: qualora non si fosse ancora presenti all’interno dell’elenco è possibile presentare l’autocertificazione presso il proprio Comune di residenza.

Ma vediamo meglio nel dettaglio quali sono i codici di esenzione e chi vi rientra:

Codice E04: rientrano tutti i titolari di pensione minima con un’età superiore ai 60 anni e tutti i familiari a carico con un reddito complessivo cha varia tra gli 8.263,31 euro e gli 11.362,05 euro (qualora vi sia il coniuge a carico) a questi vanno aggiunti 516,46 euro per ogni figlio.

Codice E01: rientrano i cittadini over 65 e i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo è pari a 36.151,98 euro.

Codice E03: fanno parte di questo codice coloro che percepiscono l’assegno sociale con dei familiari a carico.

Codice E02: i disoccupati con familiari a carico con un reddito inferiore agli 8.263,21 euro, quest’ultimo aumentabile a 11.362,05 euro (in caso di coniuge a carico) alla quale vanno aggiunti 516,46 per ogni figlio.

Prestazioni mediche che sono sempre esenti dal ticket

Tra le prestazioni per la quale non è mai previsto il pagamento del ticket troviamo:

Prestazioni mediche eseguite dal pediatra di libera scelta e dal medico di base;

Ausili tecnologici, protesi e ortesi destinati alle persone disabili;

Esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per la tutela della salute generale disposte sia a livello locale oppure obbligatorie per legge nei casi di situazioni di pandemia;

Trattamenti eseguiti nel corso di un ricovero ospedaliero ordinario o diurno, inclusi le strutture di riabilitazione, di lunga degenza o ricoveri in reparti. Rientrano inoltre le visite erogate per un ricovero programmato;

Alimenti destinati a particolari categorie di soggetti (ad esempio gli alimenti per le persone affette da celiachia).