Sarà la prima volta che la salma del Papa verrà esposta in una bara, secondo una disposizione introdotta proprio da Papa Francesco per semplificare i funerali del Pontefice e renderli sempre più vicini alle esequie di qualsiasi altro cristiano. Ma le celebrazioni, spiega don Simone Piani, direttore dell’ufficio liturgico della Diocesi di Como, comprendono anche riti particolari come i novendiali, durante i quali diverse categorie di persone vengono chiamate a pregare per il Pontefice defunto.

QUANDO SONO I FUNERALI DI PAPA FRANCESCO E IL CONCLAVE?/ Data ufficiale oggi: ecco le ipotesi possibili

I funerali di papa Francesco saranno celebrati tra il quarto e il sesto giorno dalla morte (forse sabato 26 aprile), mentre per il conclave bisognerà attendere tra il 15esimo e il 20esimo giorno.

Qual è il significato delle esequie nella tradizione cristiana? E cos’hanno di particolare quelle del Pontefice?

Vale per il Romano Pontefice quello che vale per ogni cristiano: una sottolineatura che viene proprio dall’insegnamento di Francesco, il quale ha ribadito più volte che le esequie del Papa devono essere più simili possibile, appunto, a quelle di ogni cristiano. Il significato generale delle esequie è affidare alla misericordia del Signore un battezzato che ha concluso la sua vita terrena, che vive quindi una forma particolare della Pasqua come il momento della morte, l’ultima Pasqua del cristiano.

In modo particolare, poi, per il Pontefice vale anche il fatto che è tutta la Chiesa che affida alla bontà di Dio il suo pastore, riconoscendo che attraverso il servizio del Vescovo di Roma, del Papa, ha ricevuto la misericordia di Dio, la cura pastorale che Cristo ha voluto che fosse prerogativa dei successori di Pietro.

Le esequie di Papa Francesco come avverranno?

Dopo la constatazione dell’avvenuta morte, un rito che si è svolto nella sua cappella privata, nei prossimi giorni, quando lo stabiliranno i cardinali, la salma del Papa sarà portata nella Basilica di San Pietro per la venerazione e la preghiera di tutti i cristiani. La Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Universi Dominici Gregis, che norma le esequie del Papa, dice che tra il quarto e il sesto giorno dalla morte avverrà la celebrazione esequiale, i funerali solenni, immagino in piazza San Pietro, visto il grande numero di persone che accorreranno.

Proprio Francesco l’anno scorso ha introdotto delle novità riguardo alle esequie del Papa. Quali sono?

Ci sono delle novità, ma il rito delle esequie del Romano Pontefice non è stato stravolto, anche perché l’ultima riforma è stata voluta da Giovanni Paolo II pochi anni prima di morire, partendo dalle usanze che erano state introdotte in occasione della morte di Paolo VI e di Giovanni Paolo I.

Tra le novità che il Papa ha voluto c’è l’esposizione della salma del Papa defunto direttamente nella bara: ha voluto che fosse esposto alla preghiera dei fedeli come gli altri cristiani. Una lunga tradizione stabiliva che il corpo del Papa fosse deposto in tre casse, una dentro l’altra; adesso, invece, ne viene prevista una sola.

Sono previsti riti particolari?

La celebrazione ha una sua particolarità rispetto alla figura del Papa: ci sarà il rito dell’ultima raccomandazione del commiato, che vale per tutti i cristiani, ma sottolineata dalla supplica della Chiesa di Roma e delle Chiese di Oriente, questo a dire l’universalità del ministero del Papa.

Dopodiché il corpo sarà traslato nel luogo della sepoltura, nella basilica di Santa Maria Maggiore. L’altro elemento da sottolineare sono i cosiddetti novendiali, nove giorni in cui la Chiesa convoca categorie differenti a pregare per il Papa. Le convocazioni saranno definite appena si riuniranno i cardinali.

Cosa succede di preciso?

Ci saranno celebrazioni dove vengono convocate categorie diverse di persone: il giorno della messa esequiale tutta la Chiesa, il secondo giorno i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano, il terzo giorno la Chiesa di Roma, il quarto giorno i capitoli delle Basiliche Papali, il quinto giorno la Cappella Papale, quindi le persone più vicine al Papa, le Chiese di Oriente il settimo giorno, l’ottavo giorno i membri degli Istituti di Vita Consacrata e il nono giorno ancora la Cappella Papale.

Lo stabiliscono i cardinali: il governo della Chiesa adesso passa in maniera ufficiale al cardinale camerlengo, che non agisce da solo, ma su mandato della congregazione dei cardinali.

Il Conclave, invece, quando comincerà?

Tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa.

Chi presiederà la Messa esequiale e come si svolgerà?

Il primo aspetto da sottolineare è che la celebrazione delle esequie prevede che il corpo del Papa sia portato all’esterno, dalla Basilica Vaticana alla piazza. Un rito molto d’impatto, che ha colpito anche durante le esequie di Giovanni Paolo II. Come un altro rito, che in sé è previsto per tutti i cristiani, per cui si depone sul feretro del defunto il libro dei Vangeli.

Abbiamo ben presente l’Evangeliario sfogliato dal vento nel corso dei funerali di Giovanni Paolo II. Per quanto riguarda la celebrazione, sarà presieduta dal cardinale decano, Giovanni Battista Re, con il quale concelebreranno tutti i cardinali.

Quali testi verranno utilizzati? Cambia qualcosa nelle esequie il fatto che ci troviamo nel tempo di Pasqua?

C’è un formulario proprio per le esequie del Papa, con letture proprie. Vedremo come verranno scelte, anche perché siamo in un periodo particolarissimo per la Chiesa, quello dell’Ottava di Pasqua. Bisognerà considerare pure in che data verrà fissato il giorno dei funerali. La decisione spetta al maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, che è monsignor Diego Ravelli.

