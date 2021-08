“Esercito Afghanistan? Una truffa”/ Edward Luttwak “Mai visto afghani in quella zona”

L’economista e politologo Edward Luttwak è intervenuto a In Onda su La7 per parlare della difficile situazione in Afghanistan, dove i talebani hanno ripreso il controllo. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio ha detto che “il cosiddetto esercito afghano era una truffa. Nella zona geografica chiamata Afghanistan non ci sono afghani, io ci sono stato varie volte e non ne ho mai incontrato uno, ci sono altri tipi di etnie. Se avessero fatto un reggimento con tutte queste etnie, avrebbero ottenuto un bellissimo esercito, come successo in India”.

Draghi "Afghanistan, accoglienza e fari su terrorismo"/ "Sacrificio non è stato vano"

Dopo questa dichiarazione di Edward Luttwak, gli ha risposto Concita De Gregorio: “Ma se davvero era tutto scritto, sotto agli occhi di tutti ma comunque la guerra è andata avanti per 20 anni, provocando la morte di 170mila persone, allora ha ragione Angela Merkel quando dice che abbiamo sbagliato tutto e che dobbiamo chiedere scusa”. Luttwak ha spiegato che “qualsiasi funzionario americano che era stato in Afghanistan e che quindi conosceva bene il territorio veniva escluso dalle decisioni, perché c’era un consenso progressista, spinto dall’idea di liberare le donne e gli uomini dell’Afghanistan”.

CUOMO NON VUOLE DIMETTERSI SUL SERIO?/ New York Post: "Prende tempo, cosa vuole fare"

Edward Luttwak e il giudizio sul governo Biden

Edward Luttwak recentemente aveva parlato del governo Biden sulla questione migranti. Il politologo aveva messo in risalto che i democratici hanno dovuto correggere la linea sull’immigrazione in vista delle elezioni del prossimo anno: i dem di Biden, infatti, non hanno la maggioranza al Senato e rischiano di perdere anche la Camera. Il destino sarebbe segnato: “Questo significherebbe la fine dell’amministrazione Biden, sui migranti si sta giocando il futuro”.

Il politologo statunitense aveva inoltre evidenziato che la politica delle porte aperte annunciata dal presidente dopo il suo insediamento è stato un errore, legato principalmente alla volontà di differenziarsi da Donald Trump: “La politica delle porte aperte non è fattibile. Personalmente non ho nessun problema con l’immigrazione ispanica, ma ripeto, Kamala Harris ha dovuto lanciare un messaggio fortissimo perché altrimenti l’Amministrazione durerà due anni”.

Kamala Harris/ "Afghanistan, ritiro delle truppe Usa decisione corretta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA