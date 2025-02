Nella seduta di oggi – giovedì 27 febbraio 2025 – del Senato sono state avanzate alcune proposte dai Dem sotto forma di emendamenti al recepimento della Legge di delegazione europeo con le quali si mirava (tra le altre cose) ad impegnare il governo italiano a lavorare per la creazione di un esercito europeo e di una sorta di ‘Stati Uniti d’Europa’ arrivando – insomma – alla definitivamente federazione del Vecchio Continente sul modello statunitense: a proporre gli emendamenti erano stati diversi politici dell’opposizione – tra le forze di Italia Viva e quelle del PD -; ma entrambe le proposte (quasi prevedibilmente) avrebbero ricevuto pochissimi voti a favore, fermo restando che al contempo la Legge europea è stata pienamente recepita.

Facendo un passetto indietro, a proporre l’ipotesi di favorire la creazione di un esercito europea era stato il deputato di Italia Viva Ivan Scalfarotto che aveva chiesto – si legge nell’emendamenti – che venisse favorito “l’iter parlamentare volto alla ratifica e all’esecuzione degli accordi per la Comunità europea firmati a Parigi il 27 maggio 1952”, impegnando il governo ad avviare “il percorso di costituzione dell’esercito europeo unico” in risposta allo “scenario globale”; mentre la seconda proposta votata (e bocciata) prevedeva di chiedere all’Unione Europea di abolire il diritto di veto concesso a tutti i paesi membri e che più volte ha limitato l’adozione di risoluzioni – talvolta – importanti.

No da parte del Senato all’esercito europeo: la reazione della Lega

Immediata (ed anche in questo caso prevedibile) la reazione del mondo politico di maggioranza – ed in particolare della Lega, da sempre contraria all’ipotesi di un’Unione Europea guerrafondaia – con il leader del Carroccio Matteo Salvini che lanciando la notizia del no da parte del Senato all’esercito europeo ha espresso la sua gioia “con buona pace di Ursula (e Macron)” ribadendo un sempre doveroso “viva la pace“.

Similmente, il leghista Claudio Borghi – presente oggi alla votazione – ha ribadito il no dei senatori “agli emendamenti delle opposizioni” riguardanti “la costituzione di un esercito europeo comune e per promuovere gli Stati uniti d’Europa” passando attraverso l’abrogazione del “diritto di veto di cui al momento, per fortuna, ancora disponiamo”: un risultato che rappresenta una “bella giornata per l’Italia” e apre le porte – secondo Borghi – alla speranza che “si smetta di insistere per minare la sovranità Italiana” attraverso “antidemocratiche imposizioni da Bruxelles”.

