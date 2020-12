Esercizi per recupero olfatto dopo covid/ Inalare 4 diversi profumi 2 volte al giorno

Fra i sintomi più frequenti nei malati di covid, vi è la perdita dell’olfatto. Da un’analisi recente è infatti emerso che circa il 70% di coloro che hanno contratto l’infezione, hanno appunto perso il senso degli odori e dei profumi, un evento che di solito si manifesta all’inizio della malattia e che perdura anche per diversi giorni dopo la guarigione. Un paziente su cinque, addirittura, non recupera completamente l’olfatto per circa 30/60 giorni dopo la negativizzazione, e i ricercatori si stanno impegnando per sviluppare delle tecniche che permettono di riacquistare appunto l’olfatto. Come scrivono i colleghi di Sputnik, gli scienziati hanno preso in considerazione prima di tutto quei farmaci che si sono rivelati efficaci nel trattare la disfunzione olfattiva, leggasi i vari spray nasali antifiammatori, ma anche steroidi, il citrato di sodio, e farmaci orali come vitamine e antiossidanti. Stando ad uno studio significativo realizzato in tre ospedali universitari del Belgio, è stato dimostrato che proprio il citrato di sodio, unito all’esercizio fisico, rappresenta il metodo più efficace per recuperare l’olfatto dopo aver fatto il covid; aiutano invece molto meno i risciacqui, o altri metodi risultati inefficaci.

COVID E OLFATTO: LO STUDIO PER RECUPERARE IL SENSO

Ma veniamo nel dettaglio a quali sono gli esercizi che permettono ad un paziente covid di recuperare completamente l’olfatto. Fra i metodi consigliati dai medici, vi è quello che si basa sulla capacità del cervello di recuperare dai danni all’epitelio olfattivo e al tratto olfattivo. In particolare, 153 pazienti sono stati testati presso l’università di Dresda per diversi mesi, facendo inalare loro, due volte al giorno, almeno quattro profumi diversi, 15 secondi ciascuno; gli stessi pazienti venivano poi stimolati a ricordare gli odori. Gli scienziati hanno registrato i risultati a inizio ricerca, per poi confrontare i dati dopo sei mesi di allenamento, ed è stato riscontrato un ripristino del percorso olfattivo, inoltre, il metodo è risultato più efficace nei pazienti di età avanzata e fra quelli con i disturbi all’olfatto più gravi.



