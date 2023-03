ESG/ Lottomatica tra le aziende “Top Rated” di Morningstar Sustainalytics

Lottomatica ha ottenuto un nuovo rating ESG pari a 9.4, che equivale ad un rischio trascurabile (“negligible”) di subire impatti finanziari significativi da fattori ESG, in seguito ad un nuovo assessment effettuato nelle scorse settimane dall’agenzia internazionale di rating Morningstar Sustainalytics.

Questo risultato migliora ulteriormente la già ottima valutazione ottenuta alla fine di luglio 2022, e posiziona il Gruppo al primo posto a livello mondiale sia tra le 476 aziende valutate da Sustainalytics nell’industry “Consumer Services”, sia tra le 81 della subindustry “Casinos and Gaming”.

Lottomatica è stata inoltre accreditata come ESG Industry Top Rated company e come ESG Regional Top Rated company per il 2023, rientrando così nella lista delle aziende con il miglior rating ESG a livello globale, regionale e di settore che Morningstar Sustainalytics presenta ogni anno.

Un riconoscimento che costituisce un’ulteriore conferma dell’impegno del gruppo in materia ESG e dell’efficacia della strategia aziendale in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

