Un piccolo gioiello nel cuore dell'Italia: in questo borgo umbro il tempo si è fermato e sembra di essere una fiaba.

In Umbria si trova un borgo incantevole, un tappa obbligata che vi farà fare un vero e proprio salto nel tempo.

In giro per l’Italia, si sa, ci sono tantissimi borghi che mantengono intatti stradine, edifici, castelli, dell’epoca medievale. In Umbria, in particolare, nel cuore dell’Italia, è possibile imbattersi in borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

Posti come questi sono per veri viaggiatori, lontano dal turismo di massa e alla ricerca delle vere radici di un turismo più responsabile, elevato alla caccia della storia e della cultura.

Scheggino, il borgo medievale nel cuore dell’Italia

Oggi parliamo di un borgo di appena 429 abitanti, che sorge sulle sponde del fiume Nera, nel cuore della provincia perugina, in Umbria. Si tratta di Scheggino e si trova nella meravigliosa Valnerina, dove la natura domina incontaminata tra montagne e ruscelli. Passeggiando tra le stradine vi sembrerà di fare un viaggio nel tempo: le mura e il torrione – che si trovano in cima al borgo – sono datate XII secolo e fatte costruire dal Ducato di Spoleto come avamposto difensivo. Nel corso dei secoli, il borgo fu più volte conquistato e saccheggiato, finendo dapprima nella faida tra le famiglie Orsini e Colonna, poi con una serie di lotte con i castelli limitrofi.

Di particolare interesse è la Chiesa di San Nicola, costruita nel Medioevo e poi ristrutturata nel XVI secolo: all’interno è possibile ammirare affreschi del ‘500 di Giovanni Di Pietro e una tela di Guidobaldo Abbatini che raffigura il massacro del 1644 avvenuto a Scheggino. Da visitare anche la Chiesa di Santa Felicita, datata XII secolo, un vero gioiello che conserva l’assetto originale, ad eccezione della facciata che ha subito delle modifiche secoli dopo. Da ricordare inoltre la presenza del Museo del Tartufo, il Museo della Fiaba, il Museo Casa del Contadino e lo Spazio Arta Valcasana.

Ci sono diverse festività che si festeggiano nel borgo: il 23 luglio si svolge la Festa delle Donne, che celebra la difesa delle donne della città nel 1522. In quell’anno alcuni castelli limitrofi, cercando di approfittare dell’assenza degli uomini del borgo, attaccarono Scheggino, accusando il borgo di essere rimasto fedele a Spoleto, ma furono respinti coraggiosamente dalle donne del posto. Tra il 9 e il 10 dicembre, invece, si celebra la Festa della Venuta, un grande evento dove si accendono falò per il borgo. Infine, il giorno dell’Epifania, si celebra il Canto della Pasquarella: i giovani girano per il borgo raccogliendo offerte di cibo (col tempo diventati dolci) che poi consumano in una grande cena comune la sera stessa.