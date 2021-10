Esmeralda, mamma di Gianmaria Antinolfi/ “Chi ti ama ti aspetta, vai fino alla fine!”

Sorpresa per Gianmaria Antinolfi nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Per lui c’è il messaggio di una donna speciale: la sua mamma Esmeralda. “Sono l’ultima persona che ti aspettavi ti mandasse un messaggio, sai che non è nelle mie corde”, esordisce lei nel videomessaggio, palesemente imbarazzata. Coglie però l’occasione per dirgli tutto ciò che pensa ed incoraggiarlo: “Penso che tu sei lì e vivi chiaramente in una realtà deformata, allora il mio messaggio è questo: ti voglio dire che qui fuori va tutto bene, perché tu sei sempre lo stesso Gianmaria che conosciamo, con le sue debolezze e le sue fragilità. Ti amiamo tutti e non devi perderti di coraggio. Io spero che tu possa ritrovare la tua serenità, io sono con te e lo sono sempre.” Così conclude cercando di colmare le sue insicurezze: “Le persona che ti amano ti aspetteranno, non sarà un giorni in più o in meno a cambiarlo. Vai avanti e arriva fino alla fine”.

Gianmaria Antinofli eliminato dal Grande Fratello Vip?/ Nottata a piangere in giardino, i pensieri su Greta

LEGGI ANCHE:

Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi criticata al GF VIP/ "Nessun sentimento"GRETA GIULIA MASTROIANNI, FIDANZATA GIANMARIA ANTINOLFI/ Lite con Soleil "Scusati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA