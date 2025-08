L'esonero contributivo previsto per il 2025 è destinato alle imprese che si trovano nelle ZFU. Il modo per ottenere l'incentivo è soltanto telematico.

L’esonero contributivo è una misura che al 2025 prevede due tipologie di beneficiari, sia alcuni contribuenti che vengono impiegati in determinati settori, sia dei datori di lavoro specifici (oggi ci concentreremo sulle imprese).

La possibilità di non pagare i contributi previdenziali è rivolta sia ai giovani lavoratori che alle imprese la cui sede legale è sita nelle zone colpite da eventi sismici del Centro del nostro Bel Paese (risalente a tanti anni fa, nel 2016).

Imprese con esonero contributivo nel 2025

Le imprese che possono sfruttare l’esonero contributivo in quest’anno (2025), sono come abbiamo accennato le cosiddette ZFU (ovvero le Zone Franche Urbane). I benefit si estendono anche agli incentivi economici e assistenziali di altra natura da quella previdenziale.

Le aziende coinvolte sono quelle site in Regioni specifiche, come l’Abruzzo, il Lazio, l’Umbria e le Marche. I vantaggi sono riconosciuti dalla Legge grazie alla presenza dell’articolo 4, comma 5, la cui applicazione è rivolta esclusivamente all’anno di imposta “vigente”.

Il datore di lavoro che può godere dell’esonero contributivo può sfruttare la soglia massima sugli aiuti statali, denominata “de minimis”. C’è tuttavia un arco temporale da dover rispettare, che va dall’anno 2017 fino al massimo 2025 (sono inclusi tutti e 12 mesi).

Come sfruttare le agevolazioni fiscali

A patto di rispettare il tetto massimo e il periodo sopra descritto, l’imprenditore ha il diritto di poter “evitare” il pagamento inerente esclusivamente ai contributi che di norma sarebbero stati versati a favore dell’ente INPS.

Per chi fosse curioso di consultare la normativa, le regole sono le stesse descritte all’interno della circolare numero 48 e in riferimento al 2019, che prevede la compensazione monetaria grazie al modello F24.

La presentazione del modello reddituale è soggetta all’invio esclusivamente telematico, che sfrutta i due canali ufficiali: FISCONLINE e ENTRATEL.

L’agenzia fiscale ha provveduto a fornire i codici specifici da poter utilizzare per l’esonero contributivo e per gli ulteriori aiuti inerenti alle imprese nelle ZFU: il codice Z148, il Z149, Z150, Z162, Z164, Z165, e per ultimo il Z166.