Esonero contributivo lavoro domestico/ Esenzione fino al 50%, ma solo in questo caso

L’esonero contributivo per lavoro domestico anche nel 2023, è ammesso dalla Legge, a patto però, che vengano soddisfatti dei requisiti specifici. Si parla per l’appunto, della possibilità di poter godere fino al 50% di esonero, ma destinato soltanto alle neo mamme.

Prima di arrivare al punto e spiegare come funziona, occorre fare un passo indietro. La mossa del Governo è puramente strategica, dato che come abbiamo visto in diverse occasioni, colf e badanti sono introvabili o quasi. Ma è un problema di poche risorse o di contributi troppo cari?

Credito d'imposta sistemi di accumulo/ Totale o parziale per passare al green?

Esonero contributivo lavoro domestico: come funziona e a chi spetta

L’esonero contributivo per lavoro domestico spetta come si intuisce dal nome, a quelle categorie di donne che svolgono l’attività di lavoro domestico. Attenzione però, perché come accennato in precedenza, occorre soddisfare il requisito di esser neo mamme.

Bonus per insegnanti precari/ Corte di Cassazione mette a "giudizio" il voucher

Le donne che sono entrate in maternità entro la fine dell’anno 2022, avranno possibilità di poter richiedere fino al 50% di sgravio contributivo, per un massimo di un anno. In 12 mesi – seppur una soluzione temporanea – vi è la possibilità (per il datore di lavoro), di poter risparmiare un bel po’ di soldi.

Questa soluzione dovrebbe, incentivare l’assunzione di nuove lavoratrici domestiche. Questa potrebbe esser la risposta al dilemma che ci siamo chiesti fino ad oggi: è un problema di poche risorse disponibili e preparate, o i datori di lavoro che non vogliono assumere per i costi troppo elevati?

Indennità disoccupazione lavoratori autonomi/ Fino a 1.250,87€ per lo spettacolo

La domanda per ottenere lo sgravio contributivo, va richiesta obbligatoriamente online dal datore di lavoro. Il percorso da seguire dev’essere questo qui: “Imprese e Liberi Professionisti” –> “Esplora Imprese e liberi professionisti” –> “Strumenti” –> “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ –> “Utilizza lo strumento”.

L’ultima voce prima dell’invio effettivo della domanda, è la seguente: “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”. In questo modo la richiesta per il 50% di esonero contributivo per lavoro domestico, verrà spedita e successivamente approvata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA