Esonero contributivo per mamme lavoratrici/ A chi tocca lo sgravio dei contributi

L’esonero contributivo per mamme lavoratrici verrà proposto a coloro che rientrano sul lavoro dopo aver terminato il periodo del congedo A comunicarlo è stata l’INPS con la circolare n° 102/2022 di maternità.

Lo scontro contributivo è una misura economica necessaria per contrastare il carovita attuale. Dunque vediamo quali sono le nuove condizioni e opportunità.

Esonero contributivo per mamme lavoratrici: i dettagli dello sgravio

L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici viene spiegato con la Legge del 30 dicembre del 2021, numero 234:

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio contributivo può esser concesso soltanto alle mamme lavoratrici che sono dipendenti presso il settore privato. La riduzione ammonta al 50% inerente alla contribuzione previdenziale versata dalla mamma lavoratrice.

Per poter accedere allo sgravio contributivo è necessario rispettare questo requisito:

Dipendenti appartenenti al lavoro privato, anche nel settore agricolo, dopo aver usufruito del congedo di maternità.

Affinché la domanda venga validata correttamente, è indispensabile la mamma lavoratrici torni sul posto di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre del 2022.

L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici – specifica l’INPS – è valido per quelle donne che lavorano nel privato, nel settore agricolo, aventi sia un contratto a tempo determinato oppure indeterminato, includendo anche i contratti quali:

Part time;

Apprendistato (vale qualsiasi forma contrattuale);

Lavoro domestico;

Lavoro intermittente.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è valida anche per coloro che vengono assunti da un’azienda alla finalità di somministrazione.

Questi tutti i dettagli riguardo l’esonero contributivo per mamme lavoratrici.











