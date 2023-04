Esonero modello 730/ Ecco chi può rinunciare alla dichiarazione: i requisiti

Alcuni soggetti, godono dell’esonero del modello 730, potendo evitare di effettuare la dichiarazione dei redditi, a patto che si soddisfino determinati requisiti. Chi invece è obbligato ad eseguire la dichiarazione, dovrà farla nei tempi prestabiliti, previa pena sanzionatoria.

Il modello 730, è un documento che va presentato al Fisco, al cui interno sono contenuti tutti i proventi economici derivanti da diverse prestazioni o trattamenti o ancora, sussidi. Vedremo di seguito, chi sono i contribuenti esenti dalla presentazione, e che a loro volta potranno farne a meno.

Esonero modello 730: chi può rinunciare?

Chi non rientra nell’esonero del modello 730, dovrà presentare la dichiarazione entro e non oltre il 2 ottobre dello stesso anno, 2023. I requisiti da rispettare per evitare la presentazione di questo documento, sono prevalentemente reddituali.

Così come si apprende dalla prima bozza della dichiarazione per il 2023, è esonerato alla presentazione e compilazione del modello 730, coloro che percepiscono:

Pensione o reddito da lavoro dipendente; Reddito da fabbricati, abitazione principale o unità non locate. Lo stesso esonero si applicherebbe ad un fabbricato non locato, ma sito nello stesso comune in cui c’è l’unità abitativa principale; Proventi da rapporto di collaborazione continuativo e coordinato, includenti i lavori a progetto (e ad esclusione delle collaborazioni gestionali, amministrative e di natura non professionale, effettuate ad associazioni sportive e società dilettantistiche .

L’esonero del modello 730, varrebbe anche per quei redditi che coinvolgerebbero un solo sostituto di imposta, obbligato ad esibire le ritenute d’acconto. O ancora, l’esonero è accettato per chi percepisce le detrazioni per familiari o coniuge a carico, ad esclusione delle addizionali comunali e regionali.

Esonero modello 730: i limiti reddituali

Infine, scatta l’esonero del modello 730, anche per chi percepisce redditi da:

Fabbricati e/o terreni (inclusa l’unità abitativa principale e pertinenze), fino a massimo 500€; Lavoro dipendente fino a massimo 8.000€; Trattamento pensionistico fino a massimo 8.000€; Trattamento pensionistico oltre a fabbricati e/o terreni, o abitazione principale e pertinenze fino a massimo 7.500€.

Per questi casi, è fondamentale che la pensione o il periodo lavorativo, non sia minore di 365 giorni.











