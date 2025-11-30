Gli Esorcisti lanciano l'allarme sull'aumento degli atti sacrileghi: dalle feci all'immondizia nelle navate, fino agli atti sessuali in chiesa

Sono tristemente sempre di più gli atti sacrileghi che colpiscono le chiese italiane ed estere, spesso al centro delle pagine di cronaca per l’insensatezza di gesti che danneggiano profondamente i luoghi di culto e l’intera comunità dei fedeli: un allarme lanciato proprio in queste ore dall’Associazione internazionale degli Esorcisti che ha anche lanciato un messaggio di “massima solidarietà” a tutte le parrocchie e le comunità colpite dagli insensati atti sacrileghi.

Papa dalla Turchia al Libano: "Troppi conflitti tra cristiani"/ "Cattolici e ortodossi costruiscano la pace"

Gli Esorcisti in un comunicato ripreso in queste ore dall’AdnKronos spiegano che “non c’è limite agli atti di blasfemia” che si stanno diffondendo sia nel nostro paese che “all’estero”, citando i “furti delle ostie consacrate” e i veri e propri atti sacrileghi nei “luoghi di culto”: quello che è in atto – si legge nel comunicato degli Esorcisti – sembra essere un vero e proprio “disegno (..) organizzato” e sostenuto dal “nemico di Dio e del genere umano”, con la richiesta che si ponga definitivamente fine a un tale “abominio”.

Santa Messa Rai 1 oggi 30 novembre 2025/ Diretta video streaming dalla Chiesa Santa Maria della Neve, Latiano

L’allarme degli Esorcisti: “Dalle feci ai rapporti sessuali, gli atti sacrileghi sono in preoccupante aumento”

Nel loro comunicato, peraltro, gli Esorcisti elencano anche alcuni degli atti sacrileghi più gravi tra quelli che si sono registrati nelle ultime settimane e mesi, partendo – non a caso – da quanto accaduto recentemente a Ostia nella parrocchia di San Nicola di Bari, profanata da alcuni “soggetti ignoti” che hanno abbandonato degli “escrementi umani (..) in diversi punti dell’edificio”, tra i quali – soprattutto – l’altare.

Auguri Sant'Andrea oggi, 30 novembre 2025/ Frasi, immagini e citazioni per i messaggi WhatsApp

Non solo, perché oltre al caso di Ostia recentemente a Casale Monferrato – spiegano ancora gli Esorcisti – altri soggetti hanno approfittato del caos generato da Halloween per abbandonare “dell’immondizia” nella navata della chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, appiccando anche un rogo a “un testo sacro”; mentre ancor più grave è quanto accaduto nel torinese, dove una coppia – continuano gli Esorcisti – è stata sorpresa a “consumare atti sessuali” all’interno della parrocchia di Salsasio di Carmagnola.

Ma se in Italia gli atti sacrileghi sono aumentati soprattutto nell’ultimo periodo, gli Esorcisti ricordano anche che all’estero è da tempo che questa gravissima situazione va avanti: chiari esempi, infatti, arrivano da Montpellier con il festival “Ex Tenebris Lux” che durante la festività di Halloween si è tenuto all’interno di una “chiesa sconsacrata” con la celebrazione di vere e proprie messe nere in un luogo in cui ancora riposano due vescovi.