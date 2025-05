Tantissima paura ieri sera in Catalogna prima della sfida fra Espanyol e Barcellona, il derby di calcio valevole per il campionato spagnolo. Un’auto, una Peugeot 208 di colore bianco, ha investito numerosi tifosi e solo per miracolo nessuno si è fatto male in maniera grave. Come si vede chiaramente dai diversi filmati che sono circolati in rete nelle ultime ore, la vettura appare ferma circondata da una folla di tifosi. Ad un certo punto arrivano le forze dell’ordine che allontanano, non senza fatica, i vari supporters dei due club, dopo di che la piccola vettura francese riparte di colpo, accelerando e tirando sotto chiunque si trovasse sulla sua strada.

Sprint finale a tre per la Scarpa d'Oro/ Mbappé, Salah e Gyokeres i tre possibili vincitori (15 maggio 2025)

L’evento, come riferito dalla stampa spagnola di As.com, è avvenuto attorno alle ore 21:00 nei pressi dello stadio di Corneprat, l’RCDE Stadium, la casa dell’Espanyol, e l’inizio del match è stato quindi posticipo in attesa che il caos venisse chiarito. Si temeva infatti qualche vittima, ma fortunatamente, come detto sopra, nessuno si è fatto male seriamente. Eppure le immagini sono impressionanti visto che si vedono le persone letteralmente volare dopo essere investite dalla Peugeot 208, il cui guidatore era probabilmente infastidito da tutto ciò che si era creato attorno. In totale il sistema di emergenza medica è stato attivato per 14 persone, di cui quattro ritenute in condizioni medio-gravi e le restanti dieci con ferite lievi.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 4-3): i blaugrana ipotecano la Liga! (11 maggio 2025)

ESPANYOL BARCELLONA, AUTO INVESTE TIFOSI: COSA E’ SUCCESSO?

La donna al volante è stata prontamente arrestata dai Mossos d’Esquadra che nel contempo hanno aperto una indagine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche se sembra che l’automobilista abbia dichiarato che sia stato un incidente: possibile che magari abbia confuso il piede del freno con quello dell’acceleratore, a causa della folla? Una teoria poco credibile ma tutto può essere, anche un guasto tecnico della vettura: l’errore umano è evidente, che poi sia stato intenzionale o meno toccherà alle autorità giudiziarie stabilirlo. Alla guida delle vettura francese vi era una cittadina spagnola di età compresa fra i 45 e i 55 anni e secondo la ricostruzione effettuata sembra che la stessa avesse investito per sbaglio in precedenza una ragazza, vista la folla che si era riunita fuori dallo stadio.

Antonio Rudiger rischia 12 giornate di squalifica/ Espulso in Barcellona Real Madrid: finale rovente in Coppa

A quel punto numerosi tifosi l’avevano circondata, ed era entrata in azione la polizia. E’ stato in quel momento che la donna al volante, evidentemente innervosita, ha accelerata (lei dice in maniera involontaria), ferendo 14 tifosi. L’Espanyol, pochi minuti dopo l’accaduto ha diramato un breve comunicato attraverso gli altoparlanti dello stadio attraverso cui ha fatto sapere che: “Attenzione: vi informiamo che l’incidente verificatosi fuori dallo stadio è sotto controllo e non si sono verificati feriti gravi”.

ESPANYOL BARCELLONA, SI E’ GIOCATO LO STESSO: TIFOSI CONTRARIATI

Il match è stato interrotto e l’arbitro dell’incontro, Soto Grado, ha incontrato i rappresentati delle due squadre e un esponente dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, dopo di che di concerto si è deciso di giocare, una decisione che ha visto un po’ contrariati alcuni tifosi dell’Espanyol che hanno deciso di lasciare lo stadio in segno di protesta.

Le indagini sono in corso, nel frattempo Eduard Sallent, commissario dei Mossos d’Esquadra responsabile della zona di polizia Metropolitan South, ha fatto sapere dopo il match che “una persona che stava guidando su una strada aperta e si stava dirigendo verso il quartiere è stata circondata dai tifosi che si stavano dirigendo allo stadio e per una ragione ancora poco chiara ha premuto l’acceleratore e, nella sua fuga, ha investito 14 persone”. Per la cronaca il derby fra Espanyol e Barcellona è stato vinto dai blaugrana con il risultato di due reti a zero. In gol il solito Yamal al 53esimo, prima del definitivo zero a due di Fermin Lopez al 95esimo.