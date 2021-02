Esplosione a Bordeaux: palazzo salta in aria/ Feriti e dispersi: “Forse fuga di gas”

Paura a Bordeaux per una forte esplosione avvenuta vicino al centro della città: la deflagrazione avrebbe coinvolto un palazzo in rue Borie, nel quartiere di Chartrons. Tra le ipotesi vi è quella che la detonazione sia stata causata da una fuga di gas, ma è ancora troppo presto per avere delle certezze, con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che si stanno portando proprio in questi minuti sul luogo dell’esplosione, avvertita distintamente nel centro della città. Come riportato da BFM-TV, che cita come fonte la prefettura di Nouvelle-Aquitaine, il bilancio provvisorio dell’esplosione parla di tre persone ferite, di cui una in gravi condizioni, e almeno due dispersi: sulle tracce di questi ultimi vi sono le squadre cinofile dei vigili del fuoco. Secondo il portale 20 Minutes, l’area è stata “completamente delimitata”.

Esplosione a Bordeaux: palazzo salta in aria, feriti e disprsi

Secondo quanto riportato da Le Parisien, a detta dei vigili del fuoco l’esplosione ha avuto luogo “in un garage situato al 68 di rue Borie“, nel quartiere di Chartrons, che ha causato la distruzione di questo garage e di quelli di “due edifici adiacenti“. La fornitura di gas è stata momentaneamente bloccata nella strada interessata dalla detonazione: i suoi effetti sono visibili in tutto il quartiere, dove l’onda d’urto ha mandato in mille pezzi le vetrine dei negozi e le finestre delle case. “Abbiamo sentito un forte boato alle 8:36 che ha fatto tremare tutta la casa e le finestre”, dice Emilie, una residente di rue Pénicaud, sentita da Le Parisien. “Siamo usciti e abbiamo scoperto che c’erano finestre rotte intorno alla nostra casa. Le persone hanno lasciato le loro case in pigiama: nessuno sa cosa stia succedendo, ci sono piastrelle rotte su tutto il pavimento“.



