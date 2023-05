Esplosione Milano, a fuoco camion di bombole d’ossigeno/ Video: paura a Porta Romana

Esplosione a Milano: paura in zona Porta Romana

Paura a Milano, dove un’esplosione si è verificata nella mattinata in zona Porta Romana e più precisamente in via Pier Lombardo, in pieno centro. L’incendio è partito da un furgone di bombole d’ossigeno parcheggiato per strada: da lì, l’esplosione e poi un vasto rogo con un’ampia nube nera, visibile da diverse zone della città. Le prime immagini hanno ripreso diverse auto a fuoco in via Pier Lombardo. Anche una scuola, l’Istituto Suore Mantellate, è stata evacuata. I bambini stanno bene, nonostante il grande spavento.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tutto sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di ossigeno, probabilmente destinate all’Istituto Auxologico Italiano. Una delle bombole avrebbe preso fuoco, dando vita ad una violenta esplosione. Le auto coinvolte nel successivo incendio sarebbero almeno quattro. Non è ancora chiaro se ci siano vittime o feriti.

Intervenuti i vigili del fuoco

Come spiega Repubblica, le fiamme dell’esplosione a Milano partite da un camion contenente bombole d’ossigeno, sono partite da un furgone e si sono estese ad altre quattro auto in sosta all’incrocio tra via Giorgio Vasari e via Pierlombardo. Sempre nei pressi del rogo è stata evacuata una scuola, quella delle Suore Mantellate. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio.













